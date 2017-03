TP.HCM chưa phạt xe không bình chữa cháy

“Không ngại cháy nổ bình”

Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với Đại tá Đoàn Hữu Thắng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn (ảnh). Ông Thắng cho biết việc lắp đặt bình cứu hỏa trên xe là cần thiết. Khi xây dựng Luật PCCC cách đây 15 năm, cơ quan chức năng đã đặt ra vấn đề này. Đến năm 2013, luật sửa đổi, bổ sung đã quy định rõ.

Ông Thắng thông tin sau khi thông tư có hiệu lực, nhiều ý kiến nghi ngờ về tính pháp lý của nó. Cục Kiểm tra văn bản đã vào cuộc và khẳng định thông tư có đủ cơ sở pháp lý. Trước khi ban hành thông tư, Bộ Công an cũng đã khảo sát, phần lớn người có ô tô đều ủng hộ. Trước tiên, cần khẳng định rằng bình chữa cháy không thể gây ra cháy vì bản thân nó là bình chữa cháy. Về việc nổ, có hai dạng nổ gồm hóa học và lý học. Với hóa học là do các chất xúc tác với nhau, tạo ra nổ. Tuy nhiên, bình chữa cháy không có các chất hóa học. Còn với lý học, do khí hoặc chất chữa cháy trong bình giãn nở, vỏ bình không chịu được sẽ dẫn tới nổ. Những bình cứu hỏa đã được kiểm định, cộng với van an toàn thì tài xế không cần đáng ngại gì về việc nổ bình. Bình cứu hỏa theo quy định của nhà sản xuất có nhiệt độ bảo quản từ -7 độ C đến 55 độ C. Thế nhưng trên thực tế có khi nhiệt độ trong xe lên tới 60 độ C. Việc bình có chịu được nhiệt độ vượt quá này hay không thì phải kiểm tra và đánh giá đầy đủ. Về khuyến cáo, tốt nhất không nên đậu xe ở các vị trí nắng nóng. Nếu không còn lựa chọn thì tài xế nên mua sắm các vật dụng tráng kim phản xạ ánh sáng, đặc biệt là những phần có kính, nếu trùm cả xe thì càng tốt. Hoặc tài xế cũng có thể mở cửa kính để hạ nhiệt. Đại tá Đoàn Hữu Thắng khẳng định rằng mục tiêu xây dựng thông tư này là hướng tới an toàn cho người dân và tài sản, không vì bất cứ lợi ích nào khác. Hiện nay các đơn vị vẫn yêu cầu chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ, tránh quan hệ hay giới thiệu mua bình hộ người khác dẫn tới hiểu lầm câu kết, lợi ích nhóm… __________________________________ Ở Dubai, Bộ Giao thông và đường tải (RTA) cho biết bình chữa cháy bắt buộc phải được trang bị trên các loại xe hạng nặng cũng như xe buýt. Tuy nhiên, đối với xe hạng nhẹ thì điều này không bắt buộc. Trước đó, vào mùa hè năm 2013, khi có tin bắt buộc xe hơi phải có bình chữa cháy, tuy quy định này không được ban bố trên toàn quốc nhưng vẫn nhận được nhiều ý kiến ủng hộ.