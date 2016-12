TP.HCM: Hơn 39.000 tỉ để kéo giảm ùn tắc

Người dân tố giác tội phạm qua Facebook Tại hội nghị này, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong năm tới Công an TP đã đặt ra năm mục tiêu và 25 giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Một trong những nhiệm vụ đó là Công an TP sẽ tham mưu Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tình hình an ninh trật tự. Chẳng hạn sẽ phát huy những ưu thế của mạng xã hội như Facebook để tiếp nhận tin báo tội phạm một cách nhanh nhất từ người dân. Bên cạnh đó, Công an TP sẽ đẩy nhanh đầu tư trang bị các trang thiết bị hiện đại trong tổng thể đề án xây dựng TP thông minh như kết nối hệ thống camera về hệ thống trung tâm chỉ huy của Công an TP phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công an TP cũng sẽ triển khai thực hiện nâng cao chất lượng của cán bộ, chiến sĩ, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là chất lượng của lực lượng công an ở phường, xã, thị trấn. Trong đó, tiếp tục củng cố đầu tư mạnh mẽ cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, ưu tiên hàng đầu việc đầu tư cho lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm và triển khai thí điểm hình sự đặc nhiệm một cấp. ___________________________ 1.023.926 tỉ đồng, đó là tổng GRDP của TP.HCM năm 2016, tăng 8,05% so với ngoái. Đây là mức tăng cao nhất trong năm năm gần đây. Thu ngân sách của TP.HCM đạt 307.336 tỉ đồng. Đời sống nhân dân được cải thiện.