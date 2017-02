Trung Quốc ‘ngăn sông cấm chợ’ ở biển Đông

Biển Đông có thể sẽ “nóng” hơn nữa . Phóng viên: Nếu điều này thành hiện thực, tình hình biển Đông theo dự báo của ông sẽ như thế nào? + TS Trần Thăng Long: Cho dù với bất kỳ mục đích nào đi nữa thì việc TQ ban hành luật nói trên đều dẫn đến nguy cơ xâm phạm đến quyền tự do hàng hải, hàng không, quyền lợi hợp pháp của các quốc gia trong vùng biển Đông, trái ngược với những nguyên tắc về luật pháp biển đã được khẳng định và bảo vệ theo Công ước 1982. Không những thế còn xâm phạm đến chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông. Có thể thấy rằng hoạt động đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam trên biển Đông sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, chẳng hạn như việc cấm đoán, bắt bớ, xua đuổi, tấn công ngư dân… sẽ tiếp diễn. . Chúng ta cần làm gì lúc này, thưa tiến sĩ? + Nhà nước Việt Nam cần tiếp tục lên tiếng phản đối, vạch trần sự vi phạm Công ước Luật Biển 1982 của luật này. Cùng đó, tiếp tục hợp tác cùng với các nước đấu tranh nhằm bảo vệ các quyền tự do hàng hải, tự do hàng không tại khu vực biển Đông cũng như tăng cường thực thi quyền bảo vệ hợp pháp đối với hoạt động của tàu thuyền của ngư dân Việt Nam đánh bắt hợp pháp tại đây. . Xin cám ơn ông. Dự thảo Luật An toàn giao thông hàng hải năm 1984 (sửa đổi), TQ đưa ra những điều rất phi lý, chẳng hạn quy định các tàu quân sự nước ngoài buộc phải đăng ký luôn cả bằng lái của hoa tiêu. TQ cũng ngang nhiên áp đặt mức phạt 300.000-500.000 nhân dân tệ (43.706-72.844 USD) đối với tàu nào vi phạm các quy định này.