Tung lực lượng chặn thực phẩm bẩn từ Trung Quốc

Cần xử lý thực phẩm bẩn mạnh tay hơn, đồng thời tránh hô hào nhưng rồi để đó không làm. Nhiều đại biểu đã kiến nghị như thế tại hội nghị trực tuyến triển khai năm cao điểm hành động an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 10-2.

“Thật thà ăn cháo, bố láo ăn cơm”

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thế, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế nông thôn (Bộ Công an), nói thời gian qua chúng ta dù đã nỗ lực đẩy lùi thực phẩm bẩn nhưng an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề báo động.

Thiếu tướng Thế cũng cho rằng việc xử lý người đứng đầu ở các địa phương để xảy ra nạn thực phẩm bẩn còn lỏng lẻo. “Chúng ta từng nói phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu nhưng đến nay chúng ta đã xử lý được trường hợp nào chưa hay chỉ là hô hào mà thôi. Nếu chỉ hô hào mà không làm thì rất khó”. Tướng Thế nói và cho rằng phải xử lý, làm rõ, xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra ở các địa phương.

Tướng Thế cũng cho biết tới đây lực lượng công an từ trung ương đến các địa phương sẽ vào cuộc quyết liệt cùng với các bộ, ngành liên quan kiểm soát vật tư nông nghiệp, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài về như rau quả, thịt…, đặc biệt là từ thị trường Trung Quốc.

Tướng Thế cũng nhấn mạnh đến việc phải khuyến khích những người làm ăn tử tế nhằm đẩy lùi những người kinh doanh dối trá. “Phải xử lý nghiêm, mạnh tay với kiểu làm ăn gian dối chứ không như kiểu tồn tại hiện nay: Thật thà ăn cháo, bố láo ăn cơm” - tướng Thế nói.



Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thế, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế nông thôn (Bộ Công an), phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.TRUNG

Tăng kiểm tra đột xuất và xử lý mạnh tay

Tại hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT Nguyễn Văn Việt cho biết kết quả kiểm tra năm 2016 cho thấy tỉ lệ mẫu thủy sản nuôi vi phạm hóa chất, kháng sinh cấm vượt giới hạn cho phép chiếm 3,68% (tăng 2,24% so với năm 2015).

Ông Việt cho rằng để ngăn chặn chất cấm, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật, trong năm 2017, cơ quan thanh tra sẽ tiến hành thanh tra đột xuất 50% các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm hoặc từ nguồn tin cung cấp. Ngoài ra, đối với các trường hợp đã vi phạm, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra đột xuất, thường xuyên truy xuất, xử lý nhằm ngăn chặn các cơ sở tái phạm.

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho hay trong năm 2017, Bộ sẽ tiến hành thanh tra ngay chính các đơn vị của Bộ NN&PTNT để ngăn chặn từ xa, tránh xảy ra những sự việc lùm xùm vừa qua như vụ cấp khống 800 giấy phép lưu hành sản phẩm thủy sản tại Tổng cục Thủy sản.

“Tiếp tục tập trung công tác thanh tra đột xuất, chuyên ngành. Đồng thời cùng với sự phối hợp của các bộ, ngành, đặc biệt Bộ Công an, Bộ sẽ vào cuộc xử lý những sai phạm liên quan đến thực phẩm bẩn” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định.