Tượng đài nhiều, thẩm mỹ ít

Chưa quan tâm đến nhu cầu thưởng thức nghệ thuật “Trong suốt những năm qua chúng ta chưa quan tâm đến những tượng đài văn hóa, nghệ thuật, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân và làm đẹp cảnh quan môi trường kiến trúc, vì thế gây cảm giác tượng đài vừa thừa vừa thiếu. Về hình thức phong cách nghệ thuật, tượng đài hiện nay mới chỉ được sáng tác với một hình thức nghệ thuật duy nhất được sử dụng, đó là phong cách hiện thực, các hình thức nghệ thuật khác của điêu khắc chưa được chấp nhận, ủng hộ triển khai vì thế gây cảm giác đơn điệu, nhàm chán về hình thức nghệ thuật”. Trích từ Một số vấn đề xây dựng tượng đài trong 15 năm qua - Tác giả Vi Kiến Thành ______________________________________

Thẩm mỹ kém là do người quyết định đầu tư Ông Vi Kiến Thành: Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: Thi thì rất đông người tham gia nhưng mẫu thì loanh quanh vài tác giả

Tôi phải nói là việc làm các công trình mỹ thuật công cộng, trong đó có các tượng đài công cộng phục vụ đời sống nhân dân chưa bao giờ là nhu cầu đặt ra, đặt hàng của ngành mỹ thuật cả. Tất cả đều do việc làm của các địa phương, ngành mỹ thuật là người làm, phục vụ cụ thể để thành hiện thực. Nhu cầu hoàn toàn do các địa phương, bộ ngành. Nói chung bây giờ làm tượng đài ở Việt Nam không phải nhà điêu khắc nào, kiến trúc sư nào cũng có thể làm được. Đó là thực tế. Có những cuộc thi rất đông người tham gia nhưng mẫu chất lượng chỉ loanh quanh khoảng vài công ty, tác giả là cùng, không nhiều tác phẩm tốt. Hiện nay chúng ta đang thiếu các nhà điêu khắc, kiến trúc sư tài năng, có năng lực để làm tượng đài. Thực tế này không khỏa lấp được trong thời gian ngắn. ThS-KTS Trần Quốc Bảo, giảng viên chính khoa Kiến trúc và Quy hoạch - ĐH Xây dựng: Văn hóa tượng đài không phải văn hóa Việt Nam

Ở các nước, người ta dựng các công trình điêu khắc nghệ thuật có tính thẩm mỹ cao ở những khu vực trung tâm hành chính và thường gắn với những sự kiện đặc biệt. Ví dụ như ở Berlin (Đức) có tượng đài tưởng niệm người Do Thái, ở New York có tượng đài tưởng niệm những nạn nhân trong sự kiện 11-9. Mục đích của các công trình này tưởng niệm là chính nhưng mang tính nghệ thuật cao. Thực chất văn hóa tượng đài không phải văn hóa Việt Nam, chủ yếu được du nhập từ Liên Xô và các nước XHCN, văn hóa tượng đài là văn hóa châu Âu. Nước ta trước đây đối với các danh nhân, người có công người dân thường lập đền thờ. Đền thờ gần gũi với người dân, ngày lễ tết người dân có thể đến thắp nén nhang tưởng nhớ, còn tượng đài khối lượng lớn không phù hợp với người Việt, không có sự gần gũi. Tượng đài của nước ta số lượng quá lớn so với các nước, kể cả các nước mà chúng ta du nhập văn hóa tượng đài của họ cũng không có số lượng lớn như thế. Hà Nội có tượng đài các danh nhân thời nay, thời xưa và cả tượng đài danh nhân nước ngoài. Số lượng lớn nhưng về mặt nghệ thuật lại không tương xứng. Tôi không phản đối văn hóa du nhập nhưng tính thẩm mỹ phải cao lên. Có thể tổng kết, nhìn chung thực tế về tượng đài ở nước ta có thể đánh giá trong ba thực trạng sau: Nhiều, thẩm mỹ thấp và quá tốn kém. Theo tôi, thực tế này không thể đổ cho tính thẩm mỹ của người dân, cũng không thể đổ cho người làm nghệ thuật, mà liên quan đến những người quyết định đầu tư… Nhà điêu khắc Lưu Danh Thanh: Hội đồng nghệ thuật đồng ý nhưng chủ đầu tư không thích cũng đành chịu

Tượng đài phần lớn là đơn đặt hàng, người làm nghệ thuật căn cứ vào tiêu chí rồi mới dựng, phải qua rất nhiều khâu thẩm định, có những công trình làm bé quá thì không ăn nhập với khu vực xung quanh, có cái to quá cũng không hợp với bối cảnh. Tượng đài ở nước ta mang tính hiện thực vì đó là cái dân ta dễ chấp nhận nhất, các tỉnh cũng chấp nhận, chúng ta chưa thể đưa trừu tượng vào được. Bên cạnh đó, vai trò của chủ đầu tư rất quan trọng. Tôi biết một số nhà điêu khắc, kiến trúc muốn làm khác đi nhưng khi người đặt hàng không chấp nhận thì không thực hiện được. Chủ đầu tư vẫn là người quyết định chính, có cái hội đồng nghệ thuật đồng ý nhưng chủ đầu tư không thích cũng đành chịu... Đúng là ở nước ta tượng có cái đẹp, cái chưa đẹp, có cái nội dung sâu sắc, có cái hời hợt, nguyên nhân có phần là do trình độ các nhà điêu khắc của chúng ta không phải đồng đều. Có người khi nặn đã ra chất hoành tráng rồi, có người không có tư duy đó được, có những tượng đài đơn giản chỉ là tượng con phóng to ra nhưng đó là do đơn đặt hàng của chủ đầu tư với chính tác giả đó. Chúng ta làm tượng vẫn làm thủ công, thợ đục đá thì từ đục cối đá sang đục tượng đài. Ở trường kiến trúc không có khoa nào dạy về làm tượng đài, điêu khắc. Để có được một tượng đài tốt cần nhiều con người ở mỗi lĩnh vực khác nhau, rồi phải có một tổng công trình sư nắm từ đầu đến cuối, chỉ huy điêu khắc thế nào, xây dựng ra sao, ở các nước có cái đó rất rõ.