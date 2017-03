Vụ mất cục phóng xạ ở Vũng Tàu có dấu hiệu hình sự

Theo đó, sau khi nhận được trình báo (ngày 1-4), Cơ quan An ninh điều tra (PA92) đã triệu tập ông Đào Đức Hùng (nhân viên đảm bảo an toàn bức xạ cũ của Pomina 3). Theo PA92, vụ nhà máy để mất nguồn phóng xạ đang sử dụng có dấu hiệu của tội chiếm đoạt chất phóng xạ (Điều 236 Bộ luật Hình sự) và tội vi phạm các quy định về quản lý chất phóng xạ (Điều 237 Bộ luật Hình sự). Do vậy, PA92 tiếp tục thu thập các chứng cứ, điều tra để tìm kiếm nguồn phóng xạ bị mất cũng như trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan.

Cũng trong ngày 9-4, chúng tôi đã liên lạc với Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tìm hiểu về thông tin kiểm tra nguồn phóng xạ định kỳ hằng tháng ở Nhà máy Pomina 3. Tuy nhiên, đề nghị này chưa được đáp ứng. Trong khi đó, Nhà máy Pomina 3 hẹn hôm nay (10-4) sẽ cung cấp thêm các thông tin liên quan đến việc quản lý cục phóng xạ này ở nhà máy.

TRÙNG KHÁNH