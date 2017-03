Vụ nổ súng ở Sầm Sơn: Hai nghi phạm ra đầu thú

Chiều nay (6-3), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan đến vụ nổ súng xảy ra tại thị xã Sầm Sơn chiều 5-3, cơ quan này đã tạm giữ hình sự hai đối tượng liên quan đến vụ việc nói trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo cơ quan công an, khoảng 13 giờ 30 ngày 5-3, do mâu thuẫn cá nhân từ trước với chị Văn Thị Thắng (45 tuổi, ngụ khu phố Sơn Hải, Trường Sơn, Sầm Sơn) nên Ngọ Duy Hưng (31 tuổi, Sầm Sơn) và Nguyễn Văn Quang (25 tuổi, Thanh Hóa) đã đến nhà chị Thắng để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát. Hưng và Quang dùng tay, chân đấm đá vào người gây thương tích cho chị Thắng. Ngay sau đó, Quang đã dùng súng mang theo bắn một phát lên trời rồi cả hai cùng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng trăm người dân đã kéo đến vây cổng trụ sở Công an phường Trường Sơn rồi kéo đến cổng UBND thị xã Sầm Sơn la ó đòi làm rõ vụ việc nói trên. Lý do là nhiều người cho rằng vụ chị Thắng bị hành hung có liên quan đến việc ngư dân phản đối dự án quy hoạch không gian du lịch ven biển Sầm Sơn.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định vụ việc nói trên là hoàn toàn do mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến việc một số người dân khiếu kiện, phản đối, tụ tập trước các cơ quan trước đó như suy diễn sai lệch của một số người.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hai nghi phạm Quang và Hưng đã đến Công an thị xã Sầm Sơn đầu thú, giao nộp một khẩu súng, bốn viên đạn bằng nhựa. Đây là loại súng kích nổ bằng điện do Trung Quốc sản xuất. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự hai đối tượng nói trên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.