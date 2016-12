Vụ nổ súng tại Yên Bái: Bức xúc trong sắp xếp nhân sự

Chiều nay (26-12), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ nổ súng tại trụ sở Tỉnh ủy tỉnh này vào tháng 8-2016 vừa qua, khiến 3 người thiệt mạng. Theo đó cơ quan công an công bố đình chỉ vụ án vì thủ phạm duy nhất của vụ án là ông Đỗ Cường Minh đã chết.

Kết quả điều tra như sau: khoảng 6 giờ 30 ngày 18-8, ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm lái ô tô đến Văn phòng Tỉnh ủy.

Đến trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy, ông Minh lên tầng 2 đứng chờ ở ngoài phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy. Thấy ông Cường đến phòng làm việc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái dùng súng K59 bắn 4 phát vào người ông Cường.

Sau đó, ông Minh sang phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Chờ đoàn khách của của ông Tuấn ra về, ông Minh tiếp tục dùng súng bắn 3 phát vào người Chủ tịch HĐND tỉnh.

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng tiếp cận, bảo vệ hiện trường. Khi công an đến phát hiện ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn gục trong phòng làm việc. Ngoài ra công an phát hiện nghi phạm gây án là ông Đỗ Cường Minh, cũng nằm gục tại hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường Công an xác định hiện trường vụ án không bị xáo trộn, phòng làm việc của cả ông Tuấn và ông Cường không bị lục soát.



Toàn cảnh buổi họp báo

Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ 4 vỏ đạn, 2 đầu đạn tại phòng ông Cường; 4 vỏ đạn, 4 đầu đạn trong phòng ông Tuấn và 1 khẩu súng K59 tại phòng ông Tuấn, khẩu súng này đã hết đạn.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định trong phòng có 1 chiếc cặp, bên trong có 50 triệu đồng. Trong phòng ông Tuấn có két sắt, bên trong có 100.000 USD, 1,5 tỉ đồng và 1 số nhẫn chưa xác định chủng loại, giá trị.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định thi thể công Cường có 4 vết đạn, ông Tuấn có 3 vết đạn, ông Minh có 3 vết đạn bắn xuyên từ thái dương bên phải sang bên trái.

Khám ôtô của ông Đỗ Cường Minh đỗ ở sân Ban tổ chức Tỉnh ủy phát hiện dưới tấm lót sàn trong ôtô có 1 con dao nhọn tự chế (chuôi gỗ) dài 35cm.

Về động cơ gây án, cơ quan điều tra đã làm việc với Chi cục kiểm lâm và tất cả anh chị em trong gia đình Đỗ Cường Minh nhưng không ai biết về mâu thuẫn và động cơ gây án của Minh là gì. Ông Minh không vay nợ cơ quan và các anh chị em trong gia đình.

Tiến hành điều tra xác minh nhưng không phát hiện có dấu hiệu của động cơ gây án là do ghen tuông tình ái, không có dấu hiệu của việc mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế và không có động cơ mục đích chính trị.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái nhận định do bất mãn về việc bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái nên Đỗ Cường Minh đã dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn.

Theo tuoitre.vn, trả lời về việc dư luận có nhiều thông tin cho rằng khi xảy ra vụ việc, tại phòng của lãnh đạo tỉnh Yên Bái có số tiền rất lớn lên đến hàng trăm tỉ. Ông Phạm Ngọc Thắng, phó giám đốc công an tỉnh khẳng định: Về số tiền, như thông báo, tại phòng làm việc ông Tuấn có két, thu được 100.000 USD, 1,5 tỉ đồng, đã thẩm tra, Ban tổ chức tỉnh ủy xác định Ban tổ chức không giao cho ông Tuấn số tiền này, ông Tuấn không vay nợ ai.

Đã lấy lời khai của bà Vũ Thị Thu Hiền, vợ ông Tuấn và bà Hiền khai số tiền này là tiền tích cóp của hai vợ chồng từ nhiều năm nay. Do hai vợ chồng đi làm thường xuyên, ở nhà có mẹ già nên ông Tuấn mua két sắt để tại phòng làm việc sử dụng để cất tiền cá nhân.

Thông tin cho rằng có hàng trăm tỉ tại phòng làm việc của lãnh đạo tỉnh là không chính xác.