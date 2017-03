Vụ TTGT nhảy lầu tự tử: Họ đã nhận hối lộ như thế nào?

Sáng 14-10, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ ông Nguyễn Tấn Mẫn, cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở GTVT tỉnh Đắk Nông nhảy lầu tự tử tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông vào chiều 9-10

Tại cuộc họp báo, công an còn thông tin về chuyện các TTGT nhận hối lộ thế nào, số tiền ban đầu mà công an xác định được…

Đã bị bắt vẫn tiếp tục nhận hối lộ

Theo công an, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế và chức vụ, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện một số cán bộ TTGT của Sở GTVT tỉnh Đắk Nông làm nhiệm vụ tại trạm cân lưu động TC056 có dấu hiệu nhận hối lộ. Từ đó công an đã lập chuyên án đấu tranh.

Bước đầu, công an làm rõ ba cán bộ thanh tra của Sở GTVT tỉnh Đắk Nông gồm ông Nguyễn Tấn Mẫn - đội trưởng; ông Lê Đình Trọng - trạm phó trạm cân 56 (39 tuổi, phó chánh thanh tra Sở GTVT - đã bị bắt giam chiều 13-10) và ông Nguyễn Quang Khải (35 tuổi, Đội phó Đội TTGT Sở GTVT) đã có hành vi nhận tiền của một số tài xế chở quá tải.

Theo đó, một số tài xế xe tải đã nhờ lực lượng “cò mồi” chuyển tiền vào tài khoản của các cá nhân cán bộ thanh tra này. Qua xác minh tài khoản cá nhân của các cán bộ này tại một số ngân hàng ở TP.HCM, Đắk Lắk và Đắk Nông, cơ quan điều tra đã phát hiện ông Mẫn đã nhận tổng cộng 20 triệu đồng, ông Trọng nhận 21,5 triệu đồng và ông Khải nhận 23 triệu đồng. Trong các phiếu chuyển cho những người trên, người chuyển tiền ghi rõ nội dung chuyển tiền là “tiền luật đi đường”!

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt ông Lê Đình Trọng - phó chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông (mặc áo khoác) vào chiều 13-10. Ảnh: VT

Theo Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, thực tế số tiền nhận hối lộ của các thanh tra còn lớn hơn rất nhiều nhưng công an chưa xác định được. Lý do là việc “giao dịch” hối lộ theo kiểu trao tay, công an rất khó bắt quả tang.

“Trước khi thực hiện chuyên án làm rõ hành vi nhận hối lộ của các cán bộ TTGT, vào ngày 6-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang ba cán bộ thanh tra trên nhận hối lộ. Tuy nhiên, do vụ việc chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nên công an chỉ thông báo đến cơ quan chủ quản để tiến hành xử lý. Sau đó Sở GTVT tỉnh Đắk Nông đã họp kiểm điểm, đồng thời cho toàn bộ cán bộ viết cam kết không sai phạm. Tuy nhiên, một số cán bộ vẫn cố tình vi phạm” - Đại tá Lếp thông tin.

Cũng theo công an, để tránh camera giám sát tại trạm cân, các cán bộ này sử dụng chiêu là để một xe tải chạy tới che khuất máy quay để che giấu hành vi sai phạm.

Làm rõ động cơ tự vẫn

Đại tá Lếp cho biết: Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm rõ động cơ tự vẫn của ông Mẫn. “Khi vụ việc xảy ra, mặc dù ông Mẫn đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ nhưng ông chưa bị hạn chế một số quyền công dân nên vẫn có thể tự do đi lại”.

Cụ thể, ngày 9-10, ông Mẫn được PC46 gửi giấy triệu tập đến làm việc. Ban đầu ông Mẫn không thừa nhận nhưng đến chiều, trước các chứng cứ, ông Mẫn thừa nhận đã nhận hối lộ của một số chủ phương tiện. Đến khoảng 17 giờ 25 cùng ngày, ông Mẫn xin phép điều tra viên đi vệ sinh. Khi đi ra ngoài, ông Mẫn đã nhảy qua lan can tầng hai xuống sân tự tử. Ông Mẫn được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng đã tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy ông Mẫn tử vong là do tự tử.

“Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định quá trình làm việc với ông Mẫn, Cơ quan CSĐT thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật và đã có đủ căn cứ xác định ông Mẫn có hành vi nhận hối lộ” - Đại tá Lếp nói.

Ông Khải và ông Trọng đã được triệu tập để lấy lời khai cùng lúc với ông Mẫn. Tuy nhiên, thời điểm này ông Khải đang có việc gia đình (mẹ mất) xin về quê nên không đến làm việc.

Trả lời câu hỏi của các báo ngoài TTGT nhận hối lộ, liệu CSGT có liên quan gì hay không, Đại tá Lếp thông tin: Tại các trạm kiểm tra tải trọng, lực lượng CSGT chỉ phối hợp khi có đề nghị hỗ trợ từ phía TTGT. Do đó trong vụ án nhận hối lộ này thì CSGT không liên quan.

Chúng tôi đã liên lạc với lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đắk Nông để nắm thêm vụ việc nhận hối lộ này, tuy nhiên vị lãnh đạo cho biết vụ việc công an đang điều tra nên không thể trả lời.

NGUYỄN ĐỨC