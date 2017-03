Bị điều tra nhận hối lộ, thanh tra giao thông nhảy lầu tự tử

Theo Trung tá Phạm Thanh Bình, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đăk Nông, trong quá trình điều tra, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46- Công an tỉnh Đăk Nông) phát hiện ông Mẫn có dấu hiệu nhận hối lộ của một số chủ phương tiện.

Ông Mẫn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông nhưng sau đó đã tử vong.

Do đó, ngày 9-10, ông Mẫn được triệu tập đến cơ quan điều tra để làm việc. Lúc 10 giờ ông Mẫn đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và ở luôn tại đó đến chiều tối. Theo ông Bình, do nhà xa nên trưa cùng ngày, ông Mẫn đã ở lại ăn cơm cùng cán bộ điều tra.

Trong quá trình điều tra, ông Mẫn thừa nhận đã nhận hối lộ để một số xe quá tải qua trạm cân. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Mẫn xin phép cán bộ điều tra đi vệ sinh. Nhưng khi ra ngoài hành lang, ông Mẫn đã nhảy xuống đất (từ lầu 2) tự vẫn. Ngay sau đó, ông Mẫn được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó chừng 30 phút.

Một nguồn tin khác cho biết, liên quan đến nghi án nhận hối lộ, ngoài ông Mẫn còn có một cán bộ khác cũng được triệu tập vào thời điểm trên. Tuy nhiên, ông Bình chưa xác nhận thông tin này. Ông Bình cho biết sẽ thông tin đầy đủ vụ việc khi có thông tin chính thức từ phía Cơ quan điều tra.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đăk Nông cũng cho biết chưa thể thông tin gì bởi vụ việc đang được công an tỉnh điều tra.