Bắt giam 'Trung 8 ngón' vì quậy phá quán bar ở Phan Thiết 18/09/2024 16:12

(PLO)- Theo Công an TP Phan Thiết, qua trích xuất camera và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở để khởi tố bị can, bắt giam "Trung 8 ngón".

Ngày 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho biết vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Trung (tức "Trung 8 ngón", 33 tuổi), ngụ huyện Hàm Thuận Nam, để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Trung 8 ngón bị bắt giam. Ảnh CAPT.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 8-2023, NVD và TTK (đàn em của Trung 8 ngón) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau, D đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm đến Trung 8 ngón nên Trung nhiều lần gọi điện yêu cầu gặp D để nói chuyện trực tiếp nhưng D né tránh vì sợ Trung sẽ đánh mình.

Biết được D thường xuyên có mặt tại quán bar ở đường Tôn Đức Thắng, TP Phan Thiết nên tối 19-8-2023, Trung đã cùng với khoảng 15 thanh niên khác đến quán bar trên để tìm D.

Tại đây, Trung 8 ngón đã dẫn đầu la ó tìm D rồi bất ngờ dùng tay tát vào mặt một nhân viên phục vụ quán bar, sau đó nhóm thanh niên này còn dùng ly thủy tinh đập phá, khiến nhiều khách và nhân viên của quán hoảng sợ và bỏ chạy tán loạn.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, qua trích xuất camera và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đã có đủ cơ sở để khởi tố bị can, bắt tạm giam Trung 8 ngón để xử lý về tội gây rối trật tự công cộng.