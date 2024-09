Cụ bà 80 tuổi suýt bị kẻ giả danh công an lừa 800 triệu 18/09/2024 15:36

(PLO)- Bị kẻ gian giả danh công an gọi điện uy hiếp, bà C hoảng sợ đi rút gần 800 triệu đồng để chuyển khoản và may mắn được ngăn chặn kịp thời.

Ngày 18-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Công an huyện Đức Cơ đã kịp thời ngăn chặn vụ giả danh cán bộ công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người suýt bị lừa chuyển khoản gần 800 triệu đồng cho kẻ gian là cụ bà C (80 tuổi, ngụ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Cụ C bị đe dọa có liên quan hoạt động rửa tiền.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập và tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Ảnh: PLO.

Trước đó, ngày 12-9, Công an huyện Đức Cơ tiếp nhận tin báo từ bà C về việc bà nhận được cuộc gọi điện thoại từ một số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ của Công an huyện Đức Cơ yêu cầu chuyển tiền. Ngay lập tức, lực lượng công an kịp thời can thiệp, ngăn ngừa vụ lừa đảo.

Theo bà C trình bày, người giả danh cán bộ công an thông báo bà có liên quan đến một vụ án rửa tiền và yêu cầu bà phải chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng vào số tài khoản 0000688653 (có tên người nhận là Hoàng Thị Quyền).

Việc chuyển tiền nhằm để cơ quan chức năng xác minh, điều tra và hứa sẽ trả lại nếu không có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Đồng thời, đe dọa nếu bà C không chuyển tiền sẽ bị công an bắt giữ, đưa ra lệnh triệu tập của tòa án, VKSND.

Thời điểm này, bà C hoảng sợ nên đã đi rút hết gần 800 triệu đồng trong sổ tiết kiệm để gửi vào số tài khoản trên theo yêu cầu. May mắn là trước lúc chuyển tiền, bà C đã trình báo cơ quan công an.