Vụ Vũ Đình Duy: Quản cán bộ vi phạm phải chặt hơn

Kiến nghị Bộ Công an điều tra vụ PvTex Năm 2008, PvTex phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư gần 325 triệu USD. Từ 15-7-2009 đến tháng 2-2014, ông Vũ Đình Duy giữ chức tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xơ sợi Dầu khí (PvTex). Đây là khoảng thời gian PvTex đầu tư xây dựng phát triển dự án nhà máy xơ sợi Đình Vũ (Hải Phòng). Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ mới đây, dự án không đạt hiệu quả, đã thua lỗ hơn 1.470 tỉ đồng. Trách nhiệm thuộc tổng giám đốc, HĐQT và các đơn vị liên quan gồm PVN, Vinatex. Kết luận này cũng quy trách nhiệm trực tiếp trong việc phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư không tổ chức thẩm định; tăng sai một số chi phí trị giá gần 39 triệu USD thuộc tổng giám đốc, HĐQT. Ngoài ra, tổng giám đốc, HĐQT PvTex còn sai phạm trong việc không tổ chức thẩm định trước khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phân chia dự án thành các gói thầu thiếu cơ sở; sơ tuyển nhà thầu trước khi dự án được phê duyệt và trước khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu; hồ sơ mời thầu không yêu cầu các tiêu chuẩn cơ bản về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm trong xây dựng nhà máy xơ sợi (là điều kiện quan trọng có tính quyết định đến sự thành công và hiệu quả của dự án). Trước các sai phạm này, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý do phát hiện có dấu hiệu cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm trong việc phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu gây thất thoát, lãng phí tại PvTex. __________________________________ • Ông Vũ Đình Duy sinh năm 1975, là thạc sĩ công nghệ hóa học. • Ông Duy giữ chức tổng giám đốc PvTex giai đoạn 2009-2014, sau đó bị giáng chức xuống làm phó tổng giám đốc. • Ngày 12-12-2014, ông Duy về làm phó giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng. • Ngày 18-6-2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm ông Duy làm phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp. • Ngày 8-4-2016, ông Duy được điều động về Vinachem chỉ một ngày trước khi Bộ Công Thương có bộ trưởng mới thay ông Vũ Huy Hoàng.