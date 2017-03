Vụ 'Xin Chào': Tạm đình chỉ trưởng Công an huyện Bình Chánh

Bước đầu Công an TP.HCM và Bộ Công an đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý để chờ Bộ Công an có quyết định xử lý kỷ luật chính thức.

Sau khi VKSND Tối cao kết luận hành vi của ông Tấn không phạm tội kinh doanh trái phép theo Điều 59 BLHS. Viện trưởng VKSND TP.HCM đã chỉ đạo VKSND Bình Chánh ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, tiến hành công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại (nếu có) cho ông Tấn.

Sau khi VKSND đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, xin lỗi ông Tấn, giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các cá nhân thuộc Công an huyện Bình Chánh có liên quan đến vụ việc tiến hành làm kiểm điểm.

Sau khi các cá nhân tiến hành kiểm điểm, Công an TP.HCM cũng thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với hai cán bộ của Công an huyện Bình Chánh có liên quan là ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, cùng ông Nguyễn Trí Tiến, điều tra viên.

Được biết đối với Đại tá Quý, Công an TP.HCM tiến hành họp đề xuất hình thức để Bộ Công an ra quyết định xử lý kỷ luật. Còn đối với ông Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trí Tín do Công an huyện Bình Chánh đề xuất và Công an TP.HCM quyết định hình thức kỷ luật.