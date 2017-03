Xe khách đâm vào nhà dân, 3 người bị thương

Xe khách chui lọt vào nhà dân sau vụ tai nạn

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14-6, tại xóm 5 Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An). Vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 29B-035.28 do tài xế Nguyễn Văn Hà (SN 1975, trú tại phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội) chở 30 khách du lịch xuất phát từ thị xã Cửa Lò đi tham quan quê Bác (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Khi xe khách lưu thông trên đường 46 hướng đến ngã 4 giao nhau giữa đường Nguyễn Trường Tộ và Đặng Thai Mai (TP Vinh) thì bất ngờ gặp 1 chiếc xe máy băng qua đường. Tài xế xe khách vội đánh lái tránh xe máy thì ô tô mất lái đâm thẳng vào 3 nhà dân ven đường. Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi mắc kẹt vào tường nhà một người dân. Hậu quả, 3 người đi trên xe khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe ô tô bị hư hỏng phần đầu, mắc kẹt trong đống đổ nát. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Vinh có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhiều người dân cho biết khu vực ngã tư xảy ra vụ tai nạn đường mới nâng cấp mở rộng nhưng không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại “điểm đen” này.

