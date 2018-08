Cạo đầu để dễ đi trộm

Một lúc sau khi người này đi khỏi, chị phát hiện bị mất chiếc điện thoại để trên bàn máy may. Nhận tin báo của nạn nhân, công an nhanh chóng mời “nhà sư” đến làm việc. Bước đầu người này khai tên Nguyễn Văn Thanh Tấn, sống ở huyện Nhà Bè (TP.HCM) và thừa nhận đã trộm điện thoại của chị Th. Công an đang xử lý Tấn hành vi ăn trộm này. Thực ra Tấn không phải là nhà sư, chỉ cạo đầu để đi bán nhang và ai để tài sản hớ hênh thì trộm.