Dễ ăn quá mà!

Có điều viên cảnh sát này thực hiện công vụ đơn lẻ, tác phong lóng ngóng, dừng xe chỉ nhăm nhăm lấy tiền nên người dân điện thoại báo cho công an địa phương. Ngay sau đó, Công an huyện Cẩm Mỹ đã mời CSGT này về đồn làm việc. Tại công an, người này khai tên Phạm Quốc Hưng, trú TP Biên Hòa. Muốn kiếm tiền, Hưng đi mua bộ đồ CSGT rồi ra đường chặn xe. Sai rồi Hưng à! Lực lượng CSGT là để phục vụ nhân dân chứ đâu phải nghề ra đường kiếm ăn, sao Hưng nghĩ bậy thế nhỉ!?