Ca sĩ Mỹ Tâm: Nghĩ hoài mà chưa thấy hạnh phúc…

Mỹ Tâm chia sẻ: “Năm 2012 trôi qua thật nhanh, đến bây giờ tôi còn chưa tin là mình đang ở những ngày cuối năm, những hoạt động âm nhạc của tôi được trải đều và có thể nói là đã thành công như mong muốn. Ngoài ra, còn thêm một số chuyện vui đến bất ngờ trong năm cũng làm tôi khá hưng phấn, chỉ có điều, album vol.8 là tôi định phát hành cuối năm nhưng cuối cùng phải chuyển qua đầu năm 2013”.

Không chờ đợi gì từ cuộc sống…

*Một trong những dự án âm nhạc lớn nhất của Mỹ Tâm là thực hiện một live show tại sân vận động vào cuối năm 2012, nhưng rốt cuộc đã không thể diễn ra theo kế hoạch?

- Đúng là đầu năm 2012 tôi có dự định thực hiện live show đó nhưng vì một số thứ nên tôi đã dời lại, có thể nó sẽ “nổ ra” trong năm 2013. Tôi thật rất cảm ơn sự chờ đợi và ủng hộ của khán giả sau 9 năm để tôi có thêm quyết tâm thực hiện live show “lịch sử” này.

* Những thành tựu đáng kể như việc có một account chính thức trên trang YouTube, giải thưởng Mama 2012…, nó là kết quả của cả một quá trình dài hơi trong sự nghiệp của Mỹ Tâm, hay là một sự may mắn mang tính thời điểm như một số nhận xét?

- Tôi rất ít thời gian để nghĩ đến những thành quả của mình, tôi chỉ tập trung vào việc làm vì yêu thích nó thôi. Quan điểm sống của tôi là không đợi cuộc sống mang lại điều gì cho mình mà mình phải làm gì để mang lại cho cuộc sống.



* Thị trường nhạc Việt 2012 với Mỹ Tâm có phải là một năm không có gì đặc biệt, nhưng với riêng bản thân thì Tâm lại có những điều đặc biệt như đã kể ở trên?

- Về cá nhân thì trong năm 2012 của tôi phải nói là rất hiệu quả, thời gian trôi qua quá nhanh chứng tỏ là mình quá sức bận rộn nên không để ý nó trôi thế nào.



Nhìn và điểm lại những việc mình đã làm thì thấy rất vui. Có thể thị trường chung không có gì đặc biệt nhưng chính mình lại làm cho năm đó trở nên đặc biệt. Thế mới là… đặc biệt.



* Năm 2012, ai là người mà Mỹ Tâm chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong các quyết định của mình?



- Từ trước đến nay, tôi làm việc khá độc lập, tự suy nghĩ và sáng tạo ý tưởng để thực hiện, sau đó tôi sẽ nói chuyện với mọi người xung quanh để phát triển cho hoàn hảo và đi đến quyết định thực hiện. Còn về việc chủ quan thì không đâu, tôi làm gì cũng luôn đề ra nhiều phương án và phải tìm hiểu kỹ rồi mới làm, ngoài ra bên cạnh tôi còn có ê-kíp cộng tác tham gia ý kiến nữa nên tôi cũng không ngại lắm...

Sẽ chào năm mới với nhiều thú vị

* Đã và vẫn đang ở “trên đỉnh”, nhưng không thể tiến cũng không lùi, cái cảm giác đó có khó chịu với Mỹ Tâm?

- Cuộc sống bao la rộng lớn và có rất nhiều thứ để làm, sao chúng ta phải mất thời gian để suy những điều không cần thiết. Tất cả chúng ta đều phải đi tới và có thể xem đó như một cuộc dạo chơi cũng thú vị mà.



* Có thông tin Mỹ Tâm đang chuẩn bị vào phòng thu để thực hiện album mới, có thể tiết lộ được gì về album này và kế hoạch chừng nào sẽ phát hành?



- Đúng là như vậy, tiết lộ mới nhất có thể gửi đến khán giả của mình là tôi đang kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc Cho Sung Jin và với ê-kip của ông tại Hàn Quốc để thực hiện album vol.8 của mình.



Sau 4 năm tôi mới thực hiện lại album riêng, mọi thứ đã được tôi chuẩn bị kỹ, đây sẽ là một album có khá nhiều điều thú vị và nó sẽ sớm được nằm trên kệ đĩa vào đầu năm 2013.



Kiểu tóc mới mang lại cho Mỹ Tâm một diện mạo mới thật xinh đẹp

* Năm 2012 sắp sửa đi qua, với Mỹ Tâm có phải là một tiếng thở phào nhẹ nhõm?



- Thở phào vì buồn thì có, chứ không phải nhẹ nhõm đâu. Thời gian trôi nhanh quá thật là uổng, giá như có thể níu kéo thời gian dài hơn thì vẫn thích, ước gì bây giờ chỉ mới tháng 8 mà thôi... Nhưng dù sao chúng ta cũng không làm được gì ngoài việc chấp nhận.

Tôi thấy cũng vui vì mình đã triển khai được những thứ cần làm và quan trọng hơn là tinh thần mình đang rất hưng phấn để đón chào một năm mới với những điều thú vị, nhất là kế hoạch phát hành album vol.8 khiến cho tôi cảm giác rất nôn nao...



* Khó khăn thì ai cũng có thể thấy trong một thị trường như lúc này, nhưng với Mỹ Tâm từ khó khăn đó có nhìn ra được những gì thuận lợi cho mình?



- Tôi thấy có một điều may mắn là thị trường âm nhạc không hề nguội lạnh như mọi người nghĩ. Tôi vẫn rất bận rộn với lịch diễn và những kế hoạch cá nhân, chính nhờ sự bận rộn ấy đã làm nên sự thuận lợi trong những khó khăn mà mình đúng ra phải gặp. Nó cho tôi thêm sinh khí, năng lực làm việc và sáng tạo, điều đó làm tôi thấy vui sống hơn.



* Năm 2013 sẽ vẫn tiếp tục nở rộ các show truyền hình thực tế, có cơ may nào để tìm thấy những tài năng thật sự cho showbiz hay vẫn chỉ là show giải trí đơn thuần? Và Mỹ Tâm liệu sẽ tiếp tục ngồi ghế BGK của chương này?

- Đã nói đến cơ may thì nếu mà may mắn thì sẽ có, còn không may thì thôi… Ngày nay là thời của các show truyền hình thực tế, nên tính giải trí sẽ rất cao. Các thí sinh, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cũng có thể bứt phá và nổi trội, nếu không thì cơ hội cũng trôi qua và chẳng ai biết. Còn chuyện tiếp tục ngồi ghế giám khảo hay không thì khả năng từ chối với tôi sẽ rất lớn…

* Vẫn là câu hỏi để chia sẻ niềm vui, năm 2013 liệu Mỹ Tâm đã nghĩ đến chuyện vun vén hạnh phúc với ai đó dưới một mái nhà chung?

- Tôi lúc nào mà chẳng nghĩ, nhưng nghĩ hoài mà không thấy đâu nên nhiều khi quên mất. Kiểu này chắc năm mới lại tới đâu giải quyết tới đó thôi…

