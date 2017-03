Châu Kiệt Luân - nhân vật ảnh hưởng nhất tại châu Á

Châu Kiệt Luân

Danh sách do mạng thông tin cáp của hãng CNN đưa ra với tiêu đề “Who Matter Most in Asia 2009 - Ai quan trọng nhất châu Á năm 2009". Trong danh sách này có nhiều nhân vật chính trị, diễn viên điện ảnh, vận động viên thể thao, và các doanh nhân như ông chủ của xe hơi giá rẻ Nano Tata tại Ấn Độ, Ratan Tata.

Là một ngôi sao đa tài khi anh lần lượt thành công ở nhiều lĩnh vực như ca hát, sáng tác, đóng phim, đạo diễn và sản xuất phim. Châu Kiệt Luân đứng đầu danh sách các nghệ sĩ tại Đài Loan với thu nhập năm lên đến 554 triệu đài tệ (17,1 triệu USD). Anh đang nuôi tham vọng tạo chỗ đứng tại Hollywood khi hợp tác với Nicholas Cage và Cameron Diaz trong bộ phim “The Green Hornet” sắp tới.

Theo K.D (SGTT, China Post)