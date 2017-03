Diễn viên Hồng Ánh: Hót trong bụi mận gai sân khấu

Có thể nói Hồng Ánh ví như một con chim lẻ loi đang cất vang những tiếng hót nghệ thuật đẹp đẽ trong đám gai nhọn nhiều khó khăn của bụi mận gai sân khấu. Chỉ có điều là Hồng Ánh không chết ngay vì những chiếc gai nhọn sân khấu đâm vào tim mà vẫn kiên trì làm nghề, trăn trở hằng ngày với nghề để gìn giữ sân khấu trở thành thánh đường và để mang đến vẻ đẹp cho cuộc đời…

Học lóm từ tất cả nghệ sĩ lớn

. Phóng viên: Chị nhận thấy mình chịu ảnh hưởng lớn từ những nghệ sĩ nào hay vẫn chỉ là hai nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như mà mọi người biết?

+ DV Hồng Ánh: Với tôi thì anh Hội, chị Như là những cánh chim đầu đàn trong giới nghệ sĩ. Anh chị đáng kính trọng vì đã tận hiến cho nghệ thuật trong cách sống lẫn cách làm việc. Tôi vô cùng may mắn khi được làm việc, được rèn nghề với anh chị. Nhưng tôi cũng không ép mình theo trường phái nào nên tôi cũng yêu mến tất cả anh chị nghệ sĩ lớn khác như chú Hùng Minh, cô Ngọc Giàu, cô Hồng Nga, anh Thành Lộc, anh Hữu Châu… Mỗi người đều có cái hay và thế mạnh riêng. Tôi học lóm của tất cả vì tôi không qua trường lớp sân khấu.

. Đã có những lời suy đoán từ nhiều năm trước rằng do chị thích những vở diễn mang màu sắc chính kịch, chán những vở kịch sinh hoạt hay cười cợt như nhiều vở diễn ở Kịch IDECAF dạo trước mà bỏ về Sân khấu Hoàng Thái Thanh?

+ Tôi nghỉ diễn ở Kịch IDECAF một thời gian dài do lúc đó phải đi học hai năm ở Singapore. Trong thời gian đó những vai diễn cũ của tôi ở IDECAF buộc phải kiếm người thay. Rồi khi anh Hội, chị Như lập Sân khấu Hoàng Thái Thanh thì các anh chị rút nhiều vở diễn của mình từ IDECAF về đây. Mà ở Kịch IDECAF tôi lại được phân vai trong phần lớn vở diễn do anh Hội, chị Như dựng nên cũng theo những vở diễn này về bên Hoàng Thái Thanh. Sau đó tôi có về lại IDECAF diễn vở Quyền lực tình yêu do anh Hữu Châu đạo diễn, sau nữa thì không có vở hợp vai cho mình. Ở Kịch IDECAF tôi có những vai diễn được chú ý và bản thân tôi cũng rất thích như vai Bạch tuộc ở kịch thiếu nhi, các vai trong vở Hãy yêu nhau đi hay trong vở Bí mật vườn Lệ Chi…

Nghệ sĩ Hồng Ánh nói được diễn những vai mà chị thích đã là niềm vui lớn chứ không câu nệ chuyện cát sê.

Cực mấy, nghèo mấy cũng diễn vì mê

. Trở thành một cái tên để bán vé, có phải thu nhập của chị từ sân khấu đủ để không phải lo cơm áo gạo tiền?

+ Thu nhập sân khấu không hề cao, diễn ở sân khấu lại rất vất vả. Một vở đã lên sàn tập là mình phải làm việc cật lực, nhất là làm việc với anh Thành Hội, chị Ái Như. Đi diễn về khuya rất nguy hiểm. Nhà tôi lại xa trung tâm TP, chuyển điểm diễn mới lại càng xa hơn, có đêm tôi đi diễn về là đã quá nửa đêm. Tôi tắm rửa, leo lên giường là mất một khoảng thời gian nữa. Bữa nào ngủ được ngay thì tốt, không thì có đêm 1-2 giờ sáng mình mới ngủ. Tôi gắn bó với sân khấu không phải vì tiền bởi nhu cầu vật chất của tôi rất đơn giản. Tôi nghĩ nếu sân khấu có tiền thì nhiều anh chị nghệ sĩ khác và cả các bạn diễn viên trẻ đâu có bỏ sân khấu chạy show đóng phim.

. Còn nếu nói chị gắn bó với kịch vì thời gian này chị ít được phim mời thì chị nghĩ gì?

+ Đúng là có những phim họ sẽ không mời mình vì mình không phù hợp với yêu cầu của họ nhưng tôi cũng đã từ chối nhiều phim, nhất là phim truyền hình vì thấy mình không phù hợp với nó. Ánh cũng đã từng chỉ vì diễn có một suất cho sân khấu mà mua vé máy bay từ Hà Nội về Sài Gòn rồi lại bay ra làm tiếp công việc đang dang dở ngoài ấy. Hoặc tôi ra điều kiện chỉ nhận phim khi người ta ưu tiên được lịch diễn sân khấu cho mình nhưng rất ít đoàn phim đáp ứng được. Tôi gắn bó với sân khấu trong thời gian này đơn giản chỉ vì tôi nhận thấy đây là lúc mình nên và cần dành thời gian cho sân khấu.

. Xin cám ơn chị.