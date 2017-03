Đức Tuấn lạ với Trẻ mãi

Lần này, lối hòa âm pop pha điện tử và một chút màu sắc cổ điển, album là sự pha trộn hài hòa phong cách trữ tình, tự sự, đặc trưng của Trần Lê Quỳnh với lối hát của Đức Tuấn. Đơn giản đặt mình vào vai của người kể chuyện, các ca khúc của Trần Lê Quỳnh vì thế trở thành câu chuyện chung của cả người nghe.

Sự cộng hưởng đó phần nào tạo nên sự đồng điệu giữa cảm xúc của người nghe với thông điệp của ca khúc. Không ít khán giả nhận định đôi chỗ trong album nghe không được “đã” vì “Tuấn điệu” trong khi hát. Điều đó không thể phủ nhận. Nhưng ở một mặt nào đấy, cái “điệu”, mà chính xác hơn là sự uyển chuyển của người kể chuyện, nhằm bảo đảm một cách trọn vẹn cảm xúc của ca khúc.

Đức Tuấn chia sẻ: “Trẻ mãi là một thể nghiệm mới mẻ với kỳ vọng vẽ nên một chân dung Đức Tuấn khác trước”. Cùng với việc giới thiệu album Trẻ mãi, Đức Tuấn phát hành album Music of the night, gồm những ca khúc được trích từ các vở nhạc kịch kinh điển thế giới như O What A Circus, Phantom Of The Opera, The Impossible Dream, I Dreamed A Dream...

Với anh, “Một dòng nhạc có khi mình phải theo đuổi cả đời và Đức Tuấn sẽ tiếp tục theo đuổi con đường mình chọn sao cho chuyên nghiệp hơn và Đức Tuấn luôn có ý thức phải làm mới mình”.