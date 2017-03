Hà Tăng cạnh tranh vị trí mỹ nhân với vợ Cường đôla

Đêm trao giải sẽ có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt gồm: các ca sĩ: Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Thủy Tiên; các Hoa hậu: Jennifer Phạm, Mai Phương Thúy, Diễm Hương, Dương Thùy Linh, Hương Giang, Trúc Diễm, Á hậu Quý bà Thế giới Thu Hương, Á hậu Hoàng My; các cặp vợ chồng nghệ sĩ: Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn, Thanh Thúy - Đức Thịnh, Lý Hải - Minh Hà, Thúy Hạnh - Minh Khang...



Hà Hồ và Hà Tăng cạnh tranh nhau vị trí mỹ nhân của năm

Ngoài ra còn có hàng loạt các người mẫu, ca sĩ, diễn viên khác cũng sẽ xuất hiện trong chương trình với tư cách khách mời như: Việt Trinh, Tăng Thanh Hà, siêu mẫu Thanh Hằng, Huỳnh Bích Phương, Ngọc Trinh, Ngọc Thạch, Dương Yến Ngọc, Anh Thư, Trang Nhung, Hoàng Yến, Khánh Thi, diễn viên Trương Minh Cường, Vân Trang, hai chị em Yến Trang - Yến Nhi, ban nhạc It’s Time của Mai Quốc Việt… Đây là dịp hiếm hoi để các nghệ sĩ hội ngộ, cùng nhìn lại một năm đã qua và đón chào năm 2012 với nhiều dự định mới.

Diễn viên Kathy Uyên và siêu mẫu Thu Hằng sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Hồ Ngọc Hà, một trong những ứng viên trong cuộc bình chọn Ngôi sao của năm trong hai hạng mục Mỹ nhân của năm và Cặp đôi của năm không chỉ xuất hiện với tư cách khách mời mà còn đóng góp một tiết mục đặc biệt cùng vũ đoàn Hoàng Thông. Cô cho biết, bản thân rất vui khi được trình diễn trong chương trình và gặp gỡ nhiều bà mẹ nổi tiếng khác nhân dịp đầu năm mới.



Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng nhiệt tình ủng hộ chương trình khi sắp xếp thời gian đến biểu diễn dù rất bận chạy show trong những ngày giáp Tết. Thêm một điều đặc biệt khác, cặp song ca đang được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay Hà Anh Tuấn - Phương Linh sẽ dành một tiết mục độc đáo, tặng cho tất cả khán giả.

Bên cạnh các tiết mục ca nhạc, lễ trao giải Ngôi sao của năm còn có màn trình diễn thời trang với sự góp mặt của nhiều chân dài của cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2010 và 2011. Lần đầu tiên, top 3 của Next Top mùa thứ 2 là Hoàng Thùy, Lê Thị Thúy và Trà My cùng các gương mặt lọt vào top 15 như Thùy Trang, Phương Anh, Lê Thị Phương… sẽ sải bước trên sàn catwalk trước đêm chung kết cuộc thi.



Các giải thưởng chính trong đêm trao giải Ngôi sao của năm



Mỹ nhân của năm: ca sĩ Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Mai Phương Thúy, diễn viên múa inh Nga, diễn viên Tăng Thanh Hà Bà mẹ của năm: Hoa hậu Hoàn vũ Thùy Lâm, Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh, diễn viên Thanh Thúy, Hoa hậu Jennifer Phạm, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền Nhóc tì của năm: Bảo Nam (con trai Hoa hậu Jennifer Phạm - ca sĩ Quang Dũng), Cà Phê (con trai diễn viên Thanh Thúy - đạo diễn Đức Thịnh), Misa - Misu (hai con gái ca sĩ Mỹ Lệ), Suli- Suti (hai con gái cựu người mẫu Thúy Hạnh), Lọ Lem - Hạt Dẻ (hai con gái diễn viên, MC Quyền Linh) Cặp đôi của năm: vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, ca sĩ Thủy Tiên - tiền đạo Công Vinh, vợ chồng diễn viên Thanh Thúy - đọa diễn Đức Thịnh, cặp đôi ca sĩ Hồ Ngọc Hà - doanh nhân Quốc Cường, Hoa hậu Mai Phương Thúy - doanh nhân Benny Ng.



Theo Lê Phương (Bee)