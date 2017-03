Jennifer Lopez lại hẹn hò vũ công

Chmerkovskiy và Jennifer Lopez biểu diễn trên sân khấu lễ trao giải American Music vào tháng 11.2013 - Ảnh: Getty

Theo tờ New York Daily News, nữ ca sĩ 44 tuổi đang hẹn hò với một vũ công điển trai khác từng xuất hiện trong cuộc thi Dancing with the Stars - Maksim Chmerkovskiy.

Theo trang tin này, chưa đầy 1 tuần sau khi tuyên bố chia tay với ‘phi công’ Casper Smart vì bị anh này ‘cắm sừng’, con tim J.Lo đã vui trở lại trong vòng tay của vũ công khác.

Cả hai gặp nhau khi cùng nhảy tại lễ trao giải American Music để tưởng nhớ nghệ sĩ salsa người Cuba Celia Cruz và "họ giữ mối liên lạc từ đó", một người bạn của nữ ca sĩ chia sẻ.

Nhớ lại dòng tweet của Maksim tại thời điểm đó - "bốn giây căng thẳng nhất của cuộc đời tôi", nhiều người hâm mộ tin rằng chuyện vũ công gốc Ukraina dính tiếng sét ái tình với nữ ca sĩ hơn mình 10 tuổi là điều có thể.

Maksim vốn không phải là gương mặt lạ. Ngôi sao Dancing With the Stars (Mỹ) từng hẹn hò mỹ nhân tóc vàng của Sports Illustrated Kate Upton.

Theo Nguyễn Thủy (iHay!)