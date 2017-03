Ngọc Hân đăng quang nhờ bộ bikini của Phước Hạnh?

Hoa hậu cảm động chia sẻ, cô đăng quang được một phần là nhờ có bộ bikini của bạn - đó quả thực là chi tiết quan trọng không thể không kể đến trên con đường tới vương miện của cô.

- Bất ngờ đăng quang tại chung kết Hoa hậu Việt Nam, em còn lâng lâng dư vị chiến thắng?

- Dạ không, như thế thì giống em đang ở trên mây quá! Bây giờ, em nghĩ tới những công việc thực tế, đúng với cuộc sống hiện tại. Đó là trọng trách mà em phải gánh vác trên cương vị Hoa hậu Việt Nam. Mặt khác, em cũng chuẩn bị tinh thần để đối mặt với rất nhiều tin đồn thất thiệt.

Hình ảnh mới nhất của tân Hoa hậu Ngọc Hân trong buổi ghi hình một Talkshow của Đài truyền hình KTS VTC ngày 19/8. Ảnh: TriMa.

- Những tin đồn đó thất thiệt ra sao mà em phải “lên giây cót” tinh thần đến vậy?

- Dù hoạt động trong lĩnh vực giải trí khá lâu, nhưng đi thi một cuộc thi sắc đẹp lớn, em mới biết có nhiều tin đồn ác ý về mình tới vậy. Một số lời đồn làm em cảm thấy bất ngờ về trí tưởng tượng của họ đấy. Chẳng hạn như họ nói em là cháu bên đằng vợ của chú Đoàn Công Huynh. Hay bố em là giám đốc, nhà rất giàu, sẵn sàng bỏ ra 5 tỷ mua giải Hoa hậu.

Đúng, bố em làm giám đốc nhưng đâu phải giám đốc nào cũng giàu, mà nếu có cho em 5 tỷ, em hẳn có nhiều việc để làm hơn là đi mua giải.

- Và, trong ít ngày qua, em đối mặt với những “viên gạch từ trên trời rơi xuống” bằng thái độ như thế nào?

- Em chỉ cười thôi. Tất nhiên tin đồn mãi chỉ là tin đồn, quan trọng nhất là sự chờ đợi, đánh giá của công chúng đối với em. Từ khi đăng quang tới giờ, em luôn trăn trở tới việc xây dựng hình ảnh, các hoạt động xã hội như thế nào, để tạo dựng một hình ảnh Hoa hậu đẹp trong mắt mọi người.

- Trong cuộc họp báo nhanh sau thời điểm em đăng quang, báo chí đề cập tới chuyện em có mối quan hệ thân thiết với một vị giám khảo chấm chung kết Hoa hậu VN và em từ chối trả lời câu hỏi. Liệu bây giờ em có thể trải lòng?

- Đó không phải tin đồn mà là sự thật. Em biết mọi người nói tới mối quan hệ giữa em và nhà thiết kế Minh Hạnh. Đúng là trong quá trình hoạt động thời trang, em quen biết và trình diễn một số trang phục của cô Minh Hạnh. Đó là một mối quan hệ trong công việc, em không phủ nhận. Tuy nhiên, riêng về việc cô Minh Hạnh có ưu ái em không, thì đó là một việc hoàn toàn khác. Em nghĩ, kết quả cuộc thi Hoa hậu VN là một sự công tâm và đồng thuận cao của BGK chứ không phải của một cá nhân nào cả.

"Cuộc sống trước kia của em thế nào, sau này vẫn thế. Em vẫn là một cô sinh viên, một cô nàng stylist chăm chỉ". Ảnh: Quang Minh.

- Trên cương vị, vị trí mới, em sẽ tiếp tục trở về với công việc cũ là người mẫu hay quyết định rẽ sang một hướng khác trong nghệ thuật?

- Thực sự mà nói, sau khi đăng quang, em suy nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ làm trong tương lai. Danh hiệu đến bất ngờ quá, làm em chưa kịp chuẩn bị nhiều và nghĩ mình sẽ phải làm sao.

Cuối cùng, em nhận ra rằng, mỗi con người chỉ có một cuộc sống duy nhất trên đời, nên phải sống làm sao thoải mái nhất, cho đúng là con người mình. Em nghĩ, không nên vì bất kỳ lý do gì mà khiến bản thân phải thay đổi, sống theo hình bóng một ai đó. Cuộc sống trước kia của em thế nào, sau này vẫn thế. Em vẫn là một cô sinh viên, một cô nàng stylist chăm chỉ và tiếp tục làm người mẫu, MC cộng tác cho một số đài truyền hình. Tất nhiên, chắc chắn em phải có sự chọn lọc hơn, chứ không thể tham gia quá nhiều.

- Người Việt Nam luôn nhìn nhận, Hoa hậu phải là người đẹp toàn diện, từ hình thức tới tâm hồn. Vì thế, họ không ngần ngại “soi” vào tất cả công việc Hoa hậu làm. Em nói tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực người mẫu - một nghề vốn luôn có nhiều điều tiếng không hay. Em không sợ hình ảnh Hoa hậu của mình bị ảnh hưởng sao?

- Em sẽ vẫn tham gia lĩnh vực người mẫu, nhưng có sự chọn lọc, cẩn thận hơn để không ảnh hưởng đến ngôi vị, hình ảnh của mình. Còn nói đến sự sa ngã hay cạm bẫy, em đã quen với việc đó trong vòng 5 năm quá. Nếu sa ngã thì đã sa ngã rồi. Hơn nữa, có một thực tế, người mẫu mà “dính chàm” chắc chắn không bao giờ dám đi thi cả.

Em tự tin bản thân mình rất trong sạch, cây ngay không sợ chết đứng. Cho nên, dù có nhiều tin đồn, em sẵn sàng đối mặt chứ không lo lắng gì cả.

- Trước đêm chung kết, em đánh giá cao thí sinh nào? Em nghĩ mình chỉ có thể dừng lại trong vị trí top mấy?

- Em đi thi với mong muốn có thêm sự trải nghiệm cho bản thân. Theo em nghĩ, với các yếu tố thể hình, khả năng trình diễn, bản thân có thể lọt vào top 10, may mắn thì top 5. Về chuyện đánh giá người đăng quang, lúc đầu em rất thích bạn Loan. Em để ý Loan ngay từ vòng chung khảo miền Bắc, khi bạn ấy còn ăn mặc quần áo bình thường, tóc chưa cắt, ép, mặt mũi chưa trang điểm.





Phước Hạnh là người bạn thân nhất của Hoa hậu tại Tuần Châu. Ảnh: TriMa.

Bằng cảm quan của một người hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, em thấy Loan hoàn toàn có thể toả sáng trên sân khấu. Tiếp xúc với Loan, em thấy bạn là một người có kiến thức xã hội nữa. Cho nên, em nghĩ bạn là ứng cử viên nặng ký cho ngôi Hoa hậu

Một người khác mà em cũng khá ấn tượng là Á hậu Hoàng My. Có thể nói, My là một thí sinh nổi bật nhất của miền Nam. Lúc cô ấy đội chiếc mũ trắng rộng vành khá giống một tiểu thư đài các, hơn nữa My biết cách làm nổi bật trước mọi người. Những ngày cuối cuộc thi, em rất đắn do giữa My và Loan, đúng là mỗi người một thế mạnh, thực sự khó chọn. Nhưng có lẽ, đến phút cuối, em là người may mắn hơn các bạn ấy.

- Bên cạnh việc may mắn, ắt hẳn em phải có những thế mạnh của mình?

- Em khá tự tin, có nụ cười tươi, chiều cao ngoại hình ổn, và luôn sẵn sàng đương đầu với nhiều thử thách.

- Còn nhược điểm?

- Như mọi người biết, Hoa hậu VN trước đó chưa bao giờ có tiền lệ người đăng quang hoạt động trong lĩnh vực người mẫu rất lâu như em. Vì thế, trước lúc đi thi, em thoải mái bao nhiêu, thì sau cuộc thi em gặp nhiều áp lực bấy nhiêu.

- Một thời gian dài ở Tuần Châu cùng 37 thí sinh Hoa hậu khác, không biết em có được một tình bạn đẹp cho riêng mình?

- Vâng, đó là bạn Phước Hạnh, thí sinh có chiều cao nhất cuộc thi. Chúng em ở cùng phòng nên có rất nhiều kỷ niệm. Hai đứa hỗ trợ, chỉnh trang cho nhau rất nhiều, từ đầu tóc tới trang phục.

Và có lẽ, đêm chung kết Hoa hậu, em thêm thấu hiểu một tình bạn đẹp trong lúc khó khăn có giá trị như thế nào. Tối chung kết, vì quá nhiều việc nên khi sắp xếp đồ đạc, em không thể tìm thấy trang phục áo tắm của mình đâu. Giờ ra sân khấu gấp gáp đến nơi, em vô cùng lo sợ mình không thể hoàn thành phần thi trang phục áo tắm.

Cuối cùng, Phước Hạnh đã nhường em trang phục của bạn ấy để em trình diễn trước, mặc dù biết là khả năng bản thân không có trang phục bikini là rất lớn. Điều đó làm em cảm động vô cùng. Rất may, trời có mắt, Hạnh vẫn có kịp một bộ bikini bước ra trình diễn trên sân khấu.

Theo Văn Trinh (VTC News)