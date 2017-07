Nhạc sĩ Vũ Thành An trở về Sài Gòn với Đừng yêu tôi

Mới nhất, nhạc phẩm Đừng yêu tôi của ông vừa được Cục nghệ thuật biểu diễn cấp phép nâng tổng số ca khúc Vũ Thành An được phổ biến tại Việt Nam lên 55 ca khúc.

Ca khúc Đừng yêu tôi của nhạc sĩ Vũ Thành An là ca khúc mới nhất được Cục nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTT&DL cấp phép phổ biến trong nước. Ca khúc này đã được Cục nâng lên đặt xuống sau rất nhiều bận xin cấp phép.



Đừng yêu tôi sẽ dành cho giọng ca Quang Dũng trong album mới nhất của nhạc sĩ Vũ Thành An dự kiến được Phương Nam Phim phát hành trong tháng 8 này.



Nhạc sĩ Vũ Thành An lần đầu về nước biểu diễn trước khán giả kể từ tháng 6-2014, sau khi những ca khúc của ông được cấp phép phổ biến tại Việt Nam

Bên cạnh tên tuổi Quang Dũng, album Vũ Thành An sẽ gồm 9 ca khúc trong đó sẽ có hai nhạc phẩm do chính nhạc sĩ thể hiện. Ca sĩ Quang Dũng đảm trách khoảng ba ca khúc, phần còn lại do ca sĩ Bảo Trâm và nhóm Năm dòng kẻ thể hiện.



Hiện ngày về của nhạc sĩ Vũ Thành An vẫn chưa xác định cuối tháng 7 hay đầu tháng 8 bởi trước khi về Việt Nam ông sẽ ghé Philippines cho việc riêng. Tuy nhiên, lần xuất hiện gần nhất của nhạc sĩ Vũ Thành An tại Việt Nam sẽ ở Quy Nhơn (4-8). Quy Nhơn là điểm dừng chân đầu tiên cho chương trình âm nhạc Vũ Thành An – Thanh Lan – Vũ Khanh diễn ra tại Quy Nhơn, Quảng Ngãi (5-8) và Đà Nẵng (6-8).

Sau chuyến lưu diễn dọc ba tỉnh miền Trung, nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ trở lại TP.HCM cho buổi giao lưu ra mắt album và sách Chuyện tình không tên (Phương Nam Book và nhà xuất bản Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM phát hành). Buổi giao lưu dự kiến vào 19 giờ ngày 12-8 tại Cà phê sách Phương Nam ở Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1). Đây cũng là sự kiện mở duy nhất dành cho công chúng trong chuyến trở về lần này của nhạc sĩ Vũ Thành An.



Thanh Lan là ca sĩ đầu tiên thu âm ca khúc Bài không tên số 4. Ngày 20-7 ca sĩ Thanh Lan sẽ về nước chuẩn bị cho chuỗi những đêm nhạc cùng nhạc sĩ Vũ Thành An cũng như liveshow riêng đầu tiên của mình kể từ ngày định cư nước ngoài

Sau buổi giao lưu, tối 18-8, tại Le Royal Saigon (trong khuôn viên khách sạn Majestic 1 Đồng Khởi, Quận 1) sẽ diễn ra đêm giao lưu cùng nhạc sĩ Vũ Thành An với phần biểu diễn của chính nhạc sĩ và khách mời là ca sĩ Quang Dũng cùng một nữ ca sĩ khác. Đây là đêm diễn dành cho tối đa 100 khách VIP của Le Royal Saigon với gói thưởng thức ẩm thực và thưởng nhạc.



Hành trình sau khi dừng chân tại miền Trung và Sài Gòn của nhạc sĩ Vũ Thành An là đêm nhạc Tình ca Vũ Thành An – Đời đá vàng với phần giao lưu biểu diễn của chính tác giả và các ca sĩ: Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Thanh Lan và Kỳ Phương Uyên vào tối 19 và 20-8 tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Từ ngày tên tuổi Vũ Thành An xuất hiện trở lại với khán giả trong nước đến nay, mọi doanh thu từ bản quyền ca khúc, buổi diễn… của ông đều được ông dành cho quỹ thiện nguyện mà ông đồng hành. Như ông từng, chia sẻ khi âm nhạc của ông trở lại với khán giả trong nước rằng “về bản quyền tác giả, Vũ Thành An sẽ đóng góp cho Teresa Charities – Hội từ thiện quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam do Vũ Thành An khởi xướng. Với ước mong rằng mỗi khi nghe nhạc Vũ Thành An quý vị hãy thương yêu và giúp cụ thể miếng cơm manh áo cho người nghèo”. Và lần này, lợi nhuận từ tác quyền sách, album, các đêm nhạc… của ông cũng được ông dành cho những hoạt động đó.



Vũ Thành An nói sau chuỗi Bài không tên của ông: “Tình yêu là có thật, nếu chúng ta có thể trải đều cho mọi người, nhất là những người đau khổ thì tuyệt vời biết bao”. Sau đó ông chọn đời sống tu hành với vai trò Phó tế vĩnh viễn

Hiện tại nhạc sĩ Vũ Thành An là Phó tế vĩnh viễn sau lễ phong chức tại Tổng Giáo phận Porland (Mỹ). Ông chọn đời sống tu hành với những hoạt động thiện nguyện. Với nhiều người, việc một người nghệ sĩ, nhạc sĩ bỏ đời sống bình thường theo đời sống đạo là một điều lạ lắm. Ngay như với nhà thơ Du Tử Lê, khi biết nhạc sĩ Vũ Thành An chọn đời sống tu hành đã từng viết: “Sự chính thức trở thành người rao giảng Ðức Tin Thiên Chúa nơi kẻ tân-tòng mang tên Vũ Thành An (một Vũ Thành An nghệ sĩ, nổi tiếng) ở tuổi ngoài 50, với tôi là một cuộc phấn đấu lớn lao hơn bất cứ một cuộc phấn đấu cam go nào khác mà một con người tầm thường có thể vượt qua”.