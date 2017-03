Những linh hồn người hùng bị tước đoạt

Ngày 28-8 vừa qua, bộ phim Hitman: Agent 47 (Sát thủ: Đặc vụ 47) ra mắt khán giả Việt Nam và ngày 2-9 bộ phim The Transporter: Refueled (Người vận chuyển 4) cũng ra rạp Việt. Đây là hai trong số rất nhiều loạt phim của Hollywood có sự thay đổi diễn viên nam chính.

Nam chính là linh hồn của phim

Trong các phim hành động của Hollywood, vai nam chính được xem là linh hồn của bộ phim như: Matt Damon với chàng điệp viên bị tẩy não Jason Bourne trong The Bourne Indentity (Danh tính của Bourne), The Bourne Supremacy (Quyền lực của Bourne), The Bourne Ultimatum (Tối hậu thư của Bourne); diễn viên Liam Neeson với vai cựu nhân viên CIA Bryan Mills ba phần phim Taken; diễn viên Jason Statham với vai người vận chuyển Frank Martin trong ba phần The Transporter…

Có thể nói với các diễn viên này, họ làm nên linh hồn bộ phim bởi họ là người giúp đóng dấu hình tượng riêng cho nhân vật chính. Và với cá nhân các diễn viên này, những vai diễn trong các sêri phim còn giúp cho chính cả sự nghiệp của họ. Như nếu không có vai người vận chuyển trong hình tượng trọc đầu, vẻ ngoài lạnh lùng và cô độc cùng những màn đua xe hoành tráng trong hành trình vận chuyển ở ba phần The Transporter thì có lẽ Jason Statham sẽ ít có duyên ở các dòng phim hành động tốc độ. Từ sêri phim này mà Jason Statham còn có tên gọi khác, đó là Người vận chuyển.

Hay Matt Damon đã làm nên thành công hình ảnh điệp viên hư cấu ăn khách và được đánh giá nổi bật nhất thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 - Jason Bourne. Sêri The Bourne với ba phần sản xuất trong năm năm (2002-2007) được xem là sêri điệp viên thành công không kém gì Điệp viên 007. Từ vai diễn chàng diễn viên đi tìm thân phận thật của mình sau khi bị tẩy não giúp Matt Damon đến với nhiều vai diễn điệp viên hơn mà trong đó đáng chú ý là Colin Sullivan trong bộ phim The Departed (Điệp vụ Boston).



Hitman 2007 (trái) và Hitman 2015 cũng với vest đen, cà vạt đỏ nhưng hai diễn viên hoàn toàn khác biệt ở chiều sâu nhân vật. Ảnh: Pixel, Entertainment

Khi linh hồn bị thay đổi

Sau hình ảnh Jason Bourne quá thành công với Matt Damon, vào năm 2012, một tập phim khác được khai thác từ sêri The Bourne là The Bourne Legacy (Di sản của Bourne) với tài tử Jeremy Renner thủ vai điệp viên mới Aaron Cross - một hậu duệ của Jason Bourne. Jeremy Renner là diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất khi cá nhân anh từng được lọt vào hai đề cử Oscar, anh thể hiện tốt vai điệp viên Aaron Cross nhưng Jeremy Renner không thể vượt qua được bóng của Matt Damon. Bộ phim cố gắng chứng minh rằng Bourne không phải là người hùng duy nhất nhưng khi phim kết thúc người xem vẫn chỉ nhớ về chàng điệp viên của Matt Damon hơn dù Bourne không xuất hiện trực tiếp ở The Bourne Legacy. Kết quả của kịch bản mới, điệp viên mới, diễn viên mới là phần phim The Bourne Legacy được đánh giá là phần tệ nhất trong sêri The Bourne. Và tin vui với những ai mê Bourne do Matt Damon thủ vai rằng nam tài tử đang trong tuần quay đầu tiên ở Hy Lạp cho phần năm của sêri The Bourne dự kiến ra rạp vào tháng 7-2016.

Gần nhất trong bộ phim Hitman: Agent 47 (Sát thủ: Đặc vụ 47) nếu khán giả chờ xem sự thay đổi diễn viên nam chính có làm phim hay hơn không thì sự chờ đợi này đã làm khán giả thất vọng. Năm 2007, bộ phim Hitman được hình thành từ loạt game video bán chạy nhất và từng giành nhiều giải thưởng; hình ảnh sát thủ máu lạnh đầu trọc, không tên và sau đầu là dãy mã vạch đánh dấu diễn xuất đặc biệt Timothy Olyphant. Kẻ sát thủ mật danh 47 trong Hitman đã thu về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Sau tám năm, bộ phim trở lại với tên gọi Hitman: Agent 47 và vai diễn sát thủ 47 được thay bằng diễn viên Ruper Friend. Trước đó vai diễn này dự kiến được giao cho Paul Walker nhưng cái chết đột ngột của nam tài tử này đã buộc đoàn làm phim chọn Rupert Friend. Chàng diễn viên người Anh Rupert Friend đã làm khán giả hoàn toàn thất vọng. Nếu sát thủ 47 của phần 1 có vẻ mặt lạnh như tiền, kiêu bạt trong bộ vest đẹp không tì vết và ẩn chứa bên trong một con người tình cảm thì ở phần 2 người xem chán ngán với sát thủ quần áo xộc xệch, đầu trọc móp méo, diễn xuất thiếu chiều sâu. Ngay chính diễn viên Ruper Friend cũng thừa nhận bộ phim lần này không thể làm mới và làm hài lòng được người hâm mộ. Ruper Friend được xem phá sản trong vai diễn một sát thủ như là một bản sao vô tính, một tay súng đánh thuê, một tên giết người vì tiền.

Trong tập mới nhất của sêri The Transporter sẽ ra rạp Việt vào 2-9 này, diễn viên chính Jason Statham sẽ được thay bằng nam diễn viên trẻ Ed Skrein. Khán giả đang kỳ vọng Ed Skrein sẽ vượt qua được cái bóng rất lớn của đàn anh Jason trong ba phần trước nhưng e rằng sự kỳ vọng đó lại sẽ khéo bị thất vọng.