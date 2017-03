Chờ giải cứu vợ từ tay đàn ông Trung Quốc

Tích cực tìm địa chỉ nạn nhân để giải cứu Thường các đối tượng buôn người khi lừa đưa được nạn nhân qua biên giới là bán ngay. Khi bị bắt thì những đối tượng mua bán người thành khẩn khai báo nhưng chúng khai cũng không biết cụ thể địa chỉ nạn nhân đang ở đâu nên cơ quan công an rất khó xác minh. Trong khi đó đất nước Trung Quốc cũng rất rộng, người đông, việc lần tìm nạn nhân gặp khó khăn. Chúng tôi đang tích cực điều tra, lần theo dấu vết, truy tìm địa chỉ cụ thể của nạn nhân. Đồng thời chúng tôi cũng đề nghị gia đình, người thân nạn nhân lưu ý khi các nạn nhân liên lạc về nhà thì cố gắng hỏi nạn nhân địa chỉ cụ thể đang ở đâu. Khi xác định được địa chỉ cụ thể của nạn nhân thì chúng tôi báo cáo, phối hợp với cơ quan cấp bộ và cảnh sát Trung Quốc giải cứu đưa nạn nhân về Việt Nam. Đại tá LÊ KHẮC THUYẾT, Trưởng phòng Tham mưu kiêm

người phát ngôn Công an tỉnh Nghệ An Ổ nhóm lừa bán chị Lùn, chị Bích, chị Thú… do Lương Thị Nhung (xã Đôn Phục, huyện Con Cuông) cầm đầu cùng tám đồng phạm. Từ tháng 9-2010 đến tháng 5-2012, nhóm của Nhung đã lừa tổng cộng 16 người, trong đó có năm trẻ em sang Trung Quốc bán. Năm 2013, TAND tỉnh Nghệ An đã xử phạt Nhung 21 năm tù, đồng phạm của Nhung từ ba đến 19 năm tù. Vậy nhưng đến nay nhiều nạn nhân vẫn chưa được giải cứu. Anh Lô Văn Thắng nói: “Khi xét xử, tôi yêu cầu các kẻ buôn người hãy trả lại vợ cho tôi. Nhung và các đối tượng khai chỉ biết bán vợ tôi và các phụ nữ cho người khác chứ hiện ở đâu, sống hay chết họ không biết nữa. Hội đồng xét xử tuyên mỗi tháng bọn buôn người phải cấp cho con chúng tôi ăn học 3,5 triệu đồng và phải đền bù mỗi tháng 3 triệu đồng tiền công vợ chúng tôi đi làm. Đến nay chúng tôi chưa nhận được một khoản tiền nào”.