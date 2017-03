Bộ Y tế đang kiểm tra các mẫu nghi dương tính với virus Zika ở Nha Trang

“Sau khi xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ do Viện Pasteur Nha Trang chuyển tới, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Bộ Y tế) ghi nhận âm tính với bệnh do virus Zika. Tới nay, Việt Nam chưa ghi nhận bất kỳ ca bệnh liên quan đến virus nói trên”. Ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, nhấn mạnh thông tin trên tại buổi họp trực tuyến giám sát phòng, chống dịch bệnh do virus Zika được tổ chức vào chiều tối 30-3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết mặc dù dịch bệnh do virus Zika chưa phát hiện ở Việt Nam nhưng các nước lân cận như Lào, Thái Lan, Campuchia đã có người mắc bệnh. “Nguy cơ Zika thâm nhập vào Việt Nam rất cao. Do vậy, Bộ Y tế nâng tình huống dịch bệnh Zika lên cấp độ 2” – bà Tiến nói.



Bà Tiến yêu cầu các địa phương tiếp tục giám sát dịch bệnh, tăng cường hoạt động diệt lăng quăng. “Y tế địa phương cần phối hợp với ngành du lịch, chính quyền giám sát các khách sạn có nhiều du khách lưu trú, kể cả nhân viên khách sạn. Trong trường hợp cần thiết thì lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện dịch bệnh Zika – bà Tiến phát biểu.

“Ngoài theo dõi du khách qua máy đo thân nhiệt, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tại các cửa khẩu sân bay cần kết hợp công an cửa khẩu cho du khách đến từ vùng có dịch bệnh Zika thực hiện tờ khai y tế để giám sát dịch bệnh chặt chẽ hơn” – bà Tiến chỉ đạo.



Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác diệt lăng quăng để phòng chống dịch bệnh Zika trên địa bàn huyện Bình Chánh (TP.HCM). Ảnh: TRẦN NGỌC

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký quyết định thành lập bốn đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh do Virus Zika. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đã ký quyết định thành lập tám đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do virus nói trên.

Tuy nhiên, trả lời báo chí ngay sau kết thúc cuộc họp trực tuyến với Bộ Y tế về phòng chống nhiễm virus Zika, TS Viên Quang Mai, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang (thuộc Bộ Y tế, đóng tại Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết qua xét nghiệm Viện phát hiện bốn trường hợp dương tính với virus Zika. Bốn mẫu này lấy từ các bệnh nhân có biểu hiện nhẹ, ngụ tại TP Nha Trang, TP Cam Ranh và huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).

“Chúng tôi khẳng định qua xét nghiệm đã phát hiện bốn trường hợp dương tính với virus Zika chứ không có chuyện Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm nhầm mẫu như một số thông tin đăng tải trên báo chí. Đây là những mẫu chúng tôi mới lấy từ các bệnh nhân nhẹ mới phát hiện được, chứ không phải những mẫu trước đây lấy từ bệnh nhân sốt xuất huyết. Tuy nhiên, khi gửi ra Bộ Y tế xét nghiệm lại, cho rằng chưa đủ độ tin cậy nên bây giờ các chuyên gia phải xét nghiệm liên phòng để đảm bảo chính xác vì đây là những trường hợp đầu tiên. Khi nào có kết luận chính xác, Bộ Y tế sẽ công bố”.

Cũng theo TS Mai, ngày 31-3, Bộ Y tế sẽ vào Khánh Hòa chủ trì cùng các chuyên gia của các viện tiếp tục kiểm tra chéo các mẫu trên.