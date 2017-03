Diễn tập sơ cứu trên biển cho ngư dân

Ngày 14-10, Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT) và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VietNam MRCC) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định về tìm kiếm cứu nạn, an toàn đi biển theo công ước quốc tế năm 1979 (SAR-79) cho các ngư dân và chủ tàu thuyền ở phường Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam).



Diễn tập thực tế tình huống sơ cấp cứu người bị nạn trên biển. Ảnh: TT

Tại hội nghị, ngư dân được trang bị các kiến thức về phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển, quy định về an toàn hàng hải, được xem các video hướng dẫn thực tế các phương pháp cảnh giới, kỹ năng điều khiển tàu tránh xảy ra va chạm khi có sự cố trên biển, kinh nghiệm thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, phương pháp liên lạc, kỹ năng sơ cấp cứu y tế... Ngoài ra ban tổ chức còn cho tiến hành diễn tập thực tế tại chỗ đối với một số tình huống sơ cấp cứu, cứu hộ cứu nạn người bị tai nạn trên biển.

Theo ông Nguyễn Văn Thạch - Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông hội nghị nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để ngư dân có thể phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn tính mạng, giúp ngư dân bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.