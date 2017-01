Cho con đi học cách tránh bị xâm hại tình dục

Dự án “Trao truyền kiến thức, kỹ năng về giới tính, tình dục an toàn cho trẻ em” do Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt (IEDV) tổ chức từ tháng 5-2016 đến nay đã đến với 16 trường học ở Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên... Bà Lê Thị Lan Anh, Viện trưởng IEDV, cho hay đã có 14.500 học sinh được cung cấp các kiến thức cơ bản về kiến thức giới tính, phòng chống xâm hại tình dục. Dự án sẽ tiếp tục được tổ chức đến hết năm 2018 ở nhiều trường học trong cả nước.

Các em nhỏ khối tiểu học hào hứng với những chia sẻ về kiến thức phòng chống xâm hại tình dục của cô Lan Anh. Ảnh: H.LAN Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, trong hai ngày 13 và 14-1 vừa qua tại TP.HCM, Viện IEDV đã mở các khóa học này cho trẻ tiểu học và THCS. Dự kiến khóa học cho khối THPT sẽ được tổ chức sau tết. _______________________________ Cha của con tôi bỏ đi lúc con bốn tuổi nên con thiếu tình thương, thèm hơi ấm của cha. Con gặp ai cũng muốn ôm nhằm có cảm giác an toàn, bất kể đó là người lạ hay ở nơi công cộng vì bé nghĩ điều đó là bình thường. Tôi nói mà bé không chịu nghe. Hy vọng qua khóa học, bé sẽ hiểu hành vi đó là không nên, dễ làm khơi gợi ham muốn cho người khác. Phụ huynh bé MT, lớp 3 Trường Tiểu học

Nguyễn Thái Sơn, quận 3