Hơn 5.000 thí sinh Huế bắt đầu thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế diễn ra từ ngày 9 đến 11-6, tại các điểm thi là Trường THPT chuyên Quốc Học, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Cao Thắng, Bùi Thị Xuân, Gia Hội, Nguyễn Trường Tộ, Phan Đăng Lưu và THCS Phạm Văn Đồng, Phú Dương.

Năm nay toàn tỉnh có tám đơn vị tổ chức thi tuyển học sinh, kể cả Trường THPT chuyên Quốc Học tổ chức thi tuyển kết hợp xét tuyển.



Thí sinh khai mạc kỳ thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Quốc Học. Ảnh: NGUYỄN DO



6 giờ sáng, tại Trường THPT chuyên Quốc Học hầu hết các học sinh đã có mặt. 6 giờ 15, điểm thi tổ chức lễ khai mạc và bắt đầu cho thí sinh vào phòng làm thủ tục dự thi.

Chị Lê Thị Năm (phường An Cựu) đứng đợi con ngoài cổng trường nói: “Cháu thi vào trường Hai Bà Trưng nên tôi rất lo lắng, mong là cháu thi suôn sẻ”. cùng với tâm trạng của chị Năm, nhiều phụ huynh khác cũng đứng trước cổng trường lo lắng đợi con.

Ghi nhận tại các điểm thi trường Quốc Học, Gia Hội và Cao Thắng thì có nhiều thí sinh đến sau giờ khai mạc, một số thí sinh bị nhầm địa điểm thi phải nhanh chóng di chuyển đến địa điểm cho kịp thời gian quy định.



Một thí sinh bị nhầm điểm thi phải di chuyển nhanh chóng đến điểm thi cho kịp thời gian quy định. Ảnh: NGUYỄN DO



Để kỳ thi diễn ra, sở đã huy động 700 cán bộ, giáo viên làm chủ tịch, thư ký, giám thị và phối hợp với công an, y tế, nhân viên an ninh để làm công tác bảo vệ an ninh tại các điểm thi.

Một số hình ảnh trong buổi sáng nay: