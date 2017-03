Số sinh viên đại học ở Nga giảm mạnh trong năm nay

Cô giáo và các em học sinh Nga. (Nguồn: nordvux.net)

Ngày khai trường 1/9 tại Nga được coi là "Ngày Trí thức."Trong ngày khai trường năm nay ở Nga, số trẻ em cắp sách đến trường lần đầu tiên đạt hơn 1,4 triệu em, tăng 33.000 so với ngày này năm ngoái, trong khi đó, số sinh viên theo học lại giảm 500.000 người so với năm 2010.Hiện tượng học sinh lớp 1 tăng lên được ghi nhận tại Liên bang Nga từ năm 2007.Hiện nay nước Nga có hơn 47.000 trường trung học và cơ sở với 15,6 triệu học sinh, trong đó có 28.000 trường ở các vùng nông thôn.Khoảng 20 trường học đã không kịp mở cửa đón học sinh vào ngày khai giảng 1/9 do chưa hoàn thành sửa chữa hoặc nâng cấp.Từ ngày 1/9 năm nay, Bộ Giáo dục Nga quy định mọi lớp học phổ thông trung học và cơ sở không được nhận quá 25 em và mỗi tuần phải có ba tiết học thể dục-thể thao.Năm nay, gần 1.100 trường đại học Nga, trong đó có 482 trường không thuộc diện Nhà nước quản lý, có hơn 7 triệu sinh viên theo học, giảm 500.000 người so với năm 2010.Ngoài ra, hơn 2.500 trường cao đẳng và dạy nghề cũng tiếp nhận hơn 2 triệu học sinh-sinh viên theo học các ngành nghề khác nhau.Học bổng của sinh viên Nga cũng được quy định tăng 9% (từ 11.000 rúp lên 12.000 rúp/tháng - hiện khoảng 29 rúp đổi 1 USD) và tiền lương giáo viên tăng 30% bắt đầu từ ngày 1/9.