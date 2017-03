Thấp bất thường, vì sao?

Sẽ kiểm tra làm rõ nguyên nhân Ông Trần Văn Nghĩa (ảnh), phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT, cho biết: - Ngay bây giờ chúng tôi chưa thể trả lời cụ thể vì sao tỉ lệ đạt môn văn của một số tỉnh lại thấp bất thường. Vì có thể có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bất thường đó. Chúng tôi sẽ phải làm công việc của trọng tài là tìm hiểu, xác định rõ nguyên nhân ở đâu, do công tác chấm thi hay do trình độ thí sinh không đáp ứng được yêu cầu của đề thi. Nếu có sai sót thì sai ở khâu nào? Tìm ra nguyên nhân, chúng tôi sẽ có biện pháp khắc phục ngay. * Có nhiều ý kiến cho rằng đáp án môn văn quá chi tiết, nếu vận dụng cứng nhắc có thể sẽ khiến thí sinh bị thiệt thòi. Trong khi đó, đề văn năm nay được đánh giá hay nhưng cách hỏi quá mới đối với thí sinh, đòi hỏi cao hơn. Theo ông, đó có phải là những nguyên nhân khiến điểm văn thấp? - Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, nhất là khi thực hiện chấm chéo, chúng tôi đã đưa ra đáp án rất chi tiết, chia nhỏ đến 0,25 điểm. Nhưng chi tiết không có nghĩa là bỏ qua sự sáng tạo của thí sinh. Hướng dẫn chấm thi đã nêu: để đạt điểm tối đa thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đủ ý, diễn đạt rõ ràng (đánh giá cả nội dung kiến thức và kỹ năng). Trong hướng dẫn chấm cũng nói rõ: giám khảo cần vận dụng linh hoạt đáp án, thang điểm, đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh đếm ý cho điểm một cách máy móc, gây thiệt thòi cho thí sinh, nhất là với môn đặc thù là môn văn. Vì thế nói đáp án có vấn đề khiến điểm văn thấp là không có cơ sở. * Kết quả tốt nghiệp năm nay có sự biến động lớn ở nhiều tỉnh, thành phố. Có tỉnh tăng mạnh trong khi có tỉnh giảm. Giữa các môn thi cũng có sự khác biệt về mặt bằng điểm khá lớn. Nhận xét của ông thế nào về việc này? Tại sao có những địa phương chậm trễ công bố kết quả thi đúng thời hạn quy định? - Đến thời điểm này, ngoài một số nơi đề nghị hoãn công bố do nghi ngờ về kết quả chấm, những nơi khác đều đã hoàn tất việc ghép điểm và công bố kết quả thi, cung cấp điểm thi đến từng thí sinh. Đây là năm đầu tiên thực hiện chấm chéo nên có một số nơi hoàn thành chậm, nhưng không quá muộn so với quy định. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cần phải tập hợp đầy đủ số liệu trên cả nước thì mới xem xét, phân tích chính xác tình hình. Hiện tại chưa thể nói gì cụ thể. Mặc dù vậy, chúng tôi không loại trừ việc có thể sẽ chấm thẩm định nếu phát hiện có vấn đề bất thường. TRỊNH VĨNH HÀ thực hiện