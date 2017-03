Ăn thịt trâu đông lạnh, trả tiền… thịt bò

Khoản 1 Điều 26 của Pháp lệnh Thú y có nội dung: “Chủ động vật, sản phẩm động vật trước khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải khai báo với cơ quan thú y có thẩm quyền. Cơ quan thú y có trách nhiệm thực hiện việc kiểm dịch theo quy định và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch”. Theo quy định trên, tất cả động vật, sản phẩm động vật vận chuyển, kinh doanh trong nội tỉnh buộc kiểm dịch. Trong khi đó, khoản 1 Điều 37 của Luật Thú y (thay thế Pháp lệnh Thú y và có hiệu lực từ ngày 1-7-2016) quy định: “Động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch trước khi vận chuyển ra khỏi tỉnh phải được kiểm dịch một lần tại nơi xuất phát”. Điều này có nghĩa sau ngày 1-7-2016, động vật, sản phẩm động vật vận chuyển và kinh doanh trong nội tỉnh không thuộc diện phải kiểm dịch, tạo cơ hội cho thịt nhập khẩu đông lạnh hoành hành. Điều này khiến người tiêu dùng có nhiều nguy cơ ăn thịt nhập khẩu rã đông nhưng phải trả tiền cho thịt tươi. Ông KHƯƠNG TRẦN PHÚC NGUYÊN, Trưởng phòng Thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM Ngày 30-4, Chi cục Thú y TP.HCM và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra cửa hàng thực phẩm Phú An (7 Đào Tấn, phường 5, quận 5, TP.HCM) do ông Hàng Phú An làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 75 kg thịt gà, 15 kg chân gà, hơn 30 kg sườn heo đều là hàng đông lạnh nhập khẩu nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Trong đó một số đang được rã đông để bán cho khách.