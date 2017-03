Bác sĩ tắc trách làm chết trẻ sơ sinh?

Kể lại sự việc trong nước mắt, sản phụ Trần Thị Tỏ (xã La Ngà, huyện Định Quán) cho biết khoảng 4 giờ 20 phút ngày 11-6, chị thấy đau bụng, chảy nước ối và ra máu. Biết chị sắp sinh con nên gia đình cấp tốc đưa chị đến BV Đa khoa khu vực Định Quán. Khi sản phụ Tỏ nhập viện, bác sĩ thăm khám, xét nghiệm, đo tim thai thông báo đều khỏe mạnh... và bác sĩ nói vào phòng chờ sinh thường.

“Kêu cứu và chờ trong đau đớn”

Theo lời chị Tỏ, lúc này do quá đau nên chị xin bác sĩ can thiệp nhưng bác sĩ nói: “Tử cung mở tám phân rồi thì mắc mớ gì mổ”. “Đến khi tôi vào bàn sinh nhưng bác sĩ không cho sinh, nói nằm chờ. Tôi đau quá kêu cứu bác sĩ nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Một y tá còn nặng lời: “Em thử coi trong phòng này có ai kêu như em không?” - chị Tỏ ấm ức.

Chị Tỏ cho biết đã phải chờ đợi nhiều giờ đến khi bác sĩ kiểm tra thì đầu bé con đã nhô ra tử cung nhưng chị không còn cảm giác đau đẻ nữa. Đến khi bác sĩ đến hỗ trợ thì không còn kịp, bé đã bị ngạt và tử vong. “Lúc tôi nhập viện đã bị vỡ ối cùng máu vậy mà bác sĩ cho nằm chờ nhiều giờ. Chính sự thờ ơ, vô trách nhiệm của các bác sĩ khiến đứa con đầu lòng của chúng tôi giờ không còn nữa…” - chị Tỏ nghẹn lời.

Bà Trương Thị Nâng (mẹ chị Tỏ) cũng cho biết khoảng gần 10 giờ ngày 11-6, một y tá thông báo cho gia đình biết Tỏ đã sinh một bé gái nặng hơn 3 kg. Tuy nhiên, các bác sĩ đang hồi sức vì bé gặp nguy kịch do ngạt nước ối. Ít phút sau gia đình được báo cháu bé đã chết. “Nếu các bác sĩ quan tâm khi con Tỏ cầu cứu thì không dẫn đến sự việc đau lòng này. Khi để sự việc xảy ra thì bệnh viện nói sẽ hỗ trợ tiền hậu sự nhưng gia đình tôi không đồng ý và đã báo cơ quan công an huyện làm rõ” - mẹ chị Tỏ nói.

Sản phụ Tỏ đau đớn khi đứa con đầu lòng của mình đã không còn nữa. Ảnh: VŨ HỘI

Bác sĩ không hoàn thành nhiệm vụ

Sau trình báo của gia đình, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Danh, Giám đốc BV Đa khoa khu vực Định Quán, nói: “Sản phụ Tỏ nhập viện trong tình trạng ối vỡ hoàn toàn. Lúc này, bác sĩ trực thăm khám thấy tử cung mở bảy phân, tiên lượng có thể đẻ thường nên cho sản phụ nằm chờ sinh”.

Cũng theo ông Danh, đến gần 8 giờ cùng ngày, kíp trực (do BS Lê Nguyễn Linh phụ trách tiếp nhận bàn giao) đã đặt máy theo dõi tử cung và tim thai. Chị Tỏ được bác sĩ chỉ định sinh thường vì lúc này tử cung đã mở tròn. “Quá trình thăm khám nhận thấy sản phụ đủ điều kiện sinh thường. Khi vào phòng sinh thì đầu thai nhi thò ra ngoài, tức đã chuyển sang giai đoạn suy thai và bác sĩ đã dùng máy hỗ trợ để hút trẻ ra ngoài. Tuy nhiên, đứa trẻ đã bị ngạt và tử vong sau đó. Hiện chưa kết luận được có hay không việc thờ ơ, tắc trách của ca trực. Tuy nhiên, bước đầu đã xác định kíp trực không hoàn thành nhiệm vụ, can thiệp không phù hợp nên bệnh nhi bị ngạt dẫn đến tử vong. Liên quan đến phản ánh chị Tỏ vào trước nhưng phải chờ người vào sau sinh trước, chúng tôi đã làm việc và nhận thấy là đúng. Cụ thể, có một sản phụ vào sau chị Tỏ nhưng được kíp trực xử lý mổ trước là do người này đã từng sinh mổ, tử cung đã mở bốn phân. Hiện bệnh viện đã tạm đình chỉ việc trực của bác sĩ để xảy ra vụ việc và bệnh viện đã báo cáo sự việc lên Sở Y tế để có hướng xử lý” - ông Danh nói thêm.