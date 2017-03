Bệnh viện huy động nhân viên hiến máu cứu sản phụ

Tối 3-8, bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, giám đốc Bệnh viện Khu vực thành phố Cam Ranh (Khánh Hoà) cho biết, BV này vừa cứu sống một sản phụ sinh con hiếm rất hy hữu. Sản phụ là chị Nguyễn Hạ M.T (31 tuổi), trú tại phường Ba Ngòi, TP.Cam Ranh.



Các bác sĩđang cứu chữa sản phụ MT

Theo các bác sĩ, gần 8h sáng 3-8, bệnh viện tiếp nhận sản phụ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán: Thai lần thứ 3, được 37 tuần, ngôi đầu, con hiếm. Sản phụ có tiền sử sinh mổ 2 lần và cả 2 đứa con trước đó đều chết vì bệnh tim bẩm sinh khi được 9 tháng tuổi.

Kíp mổ đã đưa được bé trai 3,3kg ra ngoài an toàn lúc 14 giờ 40 phút cùng ngày. Tuy nhiên, do bánh nhau của sản phụ bị cài răng lược, xuyên cơ tử cung và đâm thẳng vào dây chằng rộng gây chảy máu dữ dội, bệnh nhân bị choáng trên bàn mổ do mất máu quá nhiều. Sản phụ có nhóm máu AB (nhóm máu hiếm gặp), nên ngoài việc chuyền máu O, lãnh đạo Bệnh viện Cam Ranh đã huy động các nhân viên toàn bệnh viện có nhóm máu AB, trong đội hiến máu tình nguyện hiến máu để cứu sản phụ.



Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, tiếp 7 đơn vị máu và chạy đua với tử thần, sản phụ đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại tình trạng sản phụ tạm ổn định. Các bác sĩ của BV Cam Ranh sẽ tiếp tục điều trị tích cực.