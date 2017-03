Càng già càng sướng chứ sao!

Chính vì điều tưởng chừng nghịch lý này mà nhiều nhà nghiên cứu đã vào cuộc tìm hiểu lý do. Nghiên cứu mới nhất do Trung tâm Vì tuổi già khỏe mạnh thuộc ĐH California San Diego (Mỹ) thực hiện và công bố trên tạp chí The Journal of Clinical Psychiatry đã chứng minh điều này.

Nghiên cứu thực hiện trên hơn 1.500 cư dân San Diego tuổi từ 21 đến 99. Kết quả bất ngờ: Những người trẻ ở độ tuổi 20 là những người có mức căng thẳng và chán nản cao nhất, trong khi những người ở độ tuổi 90 lại có cảm giác hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống cao nhất.

Theo các nhà nghiên cứu, chính sự từng trải qua năm tháng đã mang lại sự hài lòng và hạnh phúc cho người già. Theo tuổi tác, con người sẽ trở nên dễ thông cảm, dễ trắc ẩn, nhận biết rõ bản thân và dễ công nhận người khác, biết điều chỉnh cảm xúc, biết vì người khác nhiều hơn là chỉ vì bản thân. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu trước đó đã đưa ra một số lý do cụ thể khiến người càng lớn tuổi càng hạnh phúc.

Tin tưởng nhiều hơn

Hai nghiên cứu quy mô lớn của ĐH Northwestern và ĐH Buffalo (Mỹ) cùng công bố trên tạp chí Social Psychological and Personality Science cho thấy càng lớn tuổi con người có xu hướng tin tưởng người khác nhiều hơn.

Giáo sư về chính sách xã hội Claudia Haase tại ĐH Northwestern dẫn kết quả nghiên cứu cho biết người càng lớn tuổi càng thiên về nhìn nhận mặt tích cực của vấn đề, nhìn nhận mặt tốt và dễ tha thứ cho sai lầm của người khác hơn là lúc tuổi còn trẻ.





Ví tiền dày hơn, chăm lo sức khỏe chu đáo hơn

Một khảo sát năm 2015 của hãng thăm dò Gallup (Mỹ) thực hiện trên gần 174.000 người Mỹ cho thấy người qua tuổi 55 có cuộc sống hạnh phúc hơn trước đó.

Người ở độ tuổi này có sự ổn định tài chính cao hơn tuổi trẻ. Vì có tiền nên họ có điều kiện tiếp cận chăm sóc y tế tốt hơn. Người trên tuổi 55 cũng hút thuốc ít hơn, ăn uống lành mạnh hơn người trẻ. Tỉ lệ người có tuổi bị trầm cảm và béo phì giảm đáng kể khi họ qua tuổi 64.

Vấn đề nằm ở não

Nghiên cứu của ĐH Northeastern và Viện Công nghệ Georgia (Mỹ) các nhà nghiên cứu cho người già xem các bức ảnh chụp mặt người hay một chụp tình huống nào đó. Họ nhận thấy người già chú ý và nhớ những chi tiết vui vẻ, tích cực hơn là những chi tiết tiêu cực.

Bên cạnh đó, theo tuổi tác, khả năng điều khiển cảm xúc của người có tuổi cũng càng cao, nhờ vào quá trình tích lũy kinh nghiệm sống.

Dễ vui vẻ vì những điều nhỏ bé

Phần lớn người trẻ chỉ cảm nhận niềm vui khi nó gắn liền với những sự kiện lớn, quan trọng như yêu ai đó, lập gia đình, du lịch...

Nghiên cứu của ĐH Brown (Mỹ) công bố trên tạp chí Journal of Consumer Research lại cho rằng người già lại dễ dàng có được niềm vui với những điều bình dị hằng ngày. Chẳng cần phải có một chuyến du lịch quy mô, một cốc cà phê với bạn bè, một cuộc dạo với chú chó cưng cũng khiến người già hài lòng.