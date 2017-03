Cảnh báo tình hình sốt rét kháng đa thuốc

Ông Jeffery Kobza, Quyền Trưởng Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam, cho biết theo Báo cáo sốt rét thế giới năm 2014 của WHO, số ca xác nhận sốt rét tại Việt Nam đã giảm trên 75% trong khoảng thời gian từ 2000 đến 2013. Đặc biệt, số ca tử vong do sốt rét giảm trên 90%.

Ở Việt Nam, sốt rét hiện nay lây truyền chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên, ven biển miền Trung và Đông Nam Bộ.

Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax là những ký sinh trùng sốt rét phổ biến nhất. Bệnh xảy ra chủ yếu ở người dân tộc thiểu số, người đi rừng, ngủ rẫy…

Ông Jeffery Kobza cho biết để giải quyết sốt rét kháng đa thuốc tại Việt Nam và tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), WHO khu vực Đông Nam Á và khu vực Tây Thái Bình Dương cùng với các nước vùng GMS và các bên liên quan khác đã dự thảo chiến lược loại trừ bệnh sốt rét cho tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2015-2030.

Ông Eva Christophel, Điều phối viên chương trình Bệnh sốt rét, các bệnh lây truyền qua vec-tơ và bệnh ký sinh trùng-Văn phòng WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cảnh báo: "Nếu tình hình sốt rét kháng đa thuốc, kể cả kháng các liệu pháp kết hợp artemisinin tồi tệ hơn và lan tràn ra ngoài các nước Tiểu vùng Mêkông mở rộng, nó có thể là một thảm họa. Các loại thuốc chống sốt rét hiệu quả nhất hiện có có thể không còn tác dụng"