Cặp song sinh sẽ gọi mẹ đẻ là cô

Trải qua những tháng ngày mang thai hộ được sự hướng dẫn kỹ lưỡng từ bệnh viện cũng như gia đình người em họ nhờ mang thai.

Thương em..

Sau ba ngày mổ đẻ hai bé song sinh hôm 16-3, sản phụ mang thai hộ Ngô Thị Mỹ (1987) đã khỏe hơn rất nhiều và vui mừng chia sẻ niềm hạnh phúc khi đã làm được cho mình một điều tốt đẹp cho gia đình người em họ.

Thương hai đứa em cưới nhau đã năm năm nhưng em dâu lại không có khả năng sinh con, nhà lại ở cạnh nhau, ra vào nhìn hai vợ chồng son lầm lũi làm ăn nhưng thiếu vắng đi hình bóng con trẻ. Sau nhiều lần em dâu cùng chồng đi khám ở BV Từ Dũ, được các bác sĩ tư vấn về chuyện mang thai hộ, chị Mỹ đã không ngần ngại nhận lời, bởi với chị: “Mình làm được điều tốt mà, làm được gì cho em út thì cứ làm chứ có mất mát gì đâu mà ngại. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi”.



Chị Ngô Thị Mỹ đã khỏe hơn sau ba ngày sinh mổ. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Đây là ca mang thai hộ đầu tiên sinh cặp song sinh ở Việt Nam. Ngoài sự lạ lẫm của mọi người cũng như dư luận xã hội, người mẹ mang thai hộ cũng đã nhiều lần giải thích cho chính đứa con ruột vừa lên lớp 4 của mình. Cho con hiểu, biết được mọi chuyện là như thế nào về việc mẹ làm. Rằng đây là việc nhân đạo, xuất phát từ tình yêu thương.



“Khi bọn trẻ lớn lên, tụi nó kêu mình bằng cô, những ngày tháng tới mỗi ngày sẽ nhìn hai đứa rộn ràng bên cạnh nhà, rồi nhìn hai đứa lớn khôn, nhìn thấy tiếng cười hạnh phúc của hai đứa em với cả gia đình là đủ hạnh phúc rồi, những nhọc nhằn mang thai hộ mấy tháng qua không là gì cả” - chị Mỹ hạnh phúc tâm sự.

Mặc dù đã hai lần mang thai và sinh con nhưng lần này, sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, vượt qua bao sóng gió từ dư luận, khó khăn cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng với chị Mỹ, cảm giác sinh con lần này hoàn toàn khác. Kể từ khi mang thai đến lúc hai bé chào đời chị vẫn lo lắng không ngừng vì lần này phần trách nhiệm nặng nề hơn. Không phải cho riêng bản thân chị mà cho cả hai bé, cho gia đình người em và cho cả một tập thể rất nhiều người đã dày công chăm chút cho người mẹ mang thai hộ song sinh như chị.

Trái ngọt sau một hành trình dài

ThS-BS Lê Thị Minh Châu, Trưởng khoa Hiếm muộn - BV Từ Dũ, cho biết người mẹ nhờ mang thai hộ sinh năm 1987, từ khi sinh ra không trải qua thời kỳ kinh nguyệt mặc dù vẫn phát triển như một người phụ nữ bình thường. Sau khi kết hôn năm năm, chị chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn không có thai, khi đến siêu âm kết quả cho thấy chị không có tử cung bẩm sinh, tức là không thể mang thai. Sau khi nghị định cho phép mang thai hộ được ban hành, chị là một trong những người đầu tiên đến bệnh viện xin tư vấn với niềm hy vọng nhỏ nhoi, gia đình mình rồi sẽ có tiếng khóc trẻ con.



Cặp song sinh khấu khỉnh vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

BS Châu cho biết sau khi kiểm tra, may mắn khi kết quả cho thấy hai buồng trứng của chị vẫn có chức năng tốt, có thể đáp ứng điều kiện nhờ mang thai hộ. Tuy nhiên, dự trù buồng trứng giảm vì vậy đã phải tiêm kích thích buồng trứng liều cao nhất, các bác sĩ xác định buồng trứng có bảy nang nhở và tỉ lệ trứng đạt 100% (bảy trứng/bảy nang - PV), nếu để càng lâu có thể sẽ mất cơ hội làm mẹ của bệnh nhân. Sau 10 ngày kích buồng trứng, trải qua chọc hút được sáu trứng, chất lượng đều tốt, khi cho thụ tinh với tinh trùng của chồng trong ống nghiệm thì tạo thành sáu phôi chất lượng cũng rất tốt và được trữ lại cho việc mang thai hộ.



Sau thời gian hoàn tất các thủ tục hồ sơ về pháp lý, y tế, tâm lý theo đúng quy định của pháp luật và trải qua hội đồng xét duyệt, các bác sĩ đã chuẩn bị nội mạc tử cung cho người mang thai hộ. Ngay lần chuyển phôi đầu tiên, sản phụ đã may mắn đậu thai với kết quả siêu âm song thai và được các bác sĩ theo dõi kỹ lưỡng trong suốt quá trình mang bầu.

BS Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Từ Dũ cho biết do sản phụ mang song thai, có nguy cơ sinh non nên từ tuần thai 29 thai phụ được tiêm thuốc hỗ trợ phổi, đến tuần thứ 35, sản phụ vỡ ối sớm nên các bác sĩ tiến hành mổ đẻ. Hai bé trai chào đời vào lúc 10 giờ 35 ngày 16-3, cân nặng lần lượt là 2,1 kg và 1,9 kg, do sinh non tháng nên các bé đang được chăm sóc tại khoa sơ sinh của BV, dự kiến vài ngày nữa sẽ cho xuất viện.

BS Hải chia sẻ: “Ca mang thai hộ thứ hai ở Việt Nam tốt đẹp đó chính là thành công lớn về luật, về chính sách, mang thai hộ đã đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện nay, đối với BV đó là thành công lớn của người làm công việc chuyên sâu, đây thật sự là một điều đáng mừng”.