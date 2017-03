Chưa xử được đối tượng cho heo ăn thuốc an thần

Theo ông Thảo, khi heo sống đưa từ các tỉnh vào TP.HCM giết mổ, cơ quan thú y tiến hành khám lâm sàng. Nếu phát hiện heo có biểu hiện bất thường như ngủ li bì thì cơ quan thú y sẽ tạm giữ để theo dõi, giám sát. Khi heo có biểu hiện bình thường thì cho giết mổ. Trong trường hợp biết chắc heo bị tiêm thuốc ngủ, thuốc an thần, cơ quan thú y vẫn không thể xử phạt chủ lô hàng vì thiếu quy định.

“Muốn phạt đối tượng tiêm thuốc ngủ, thuốc an thần cho heo thì phải có kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, hiện Bộ NN&PTNT chưa chỉ định đơn vị kiểm định có chức năng xét nghiệm tồn dư thuốc ngủ, thuốc an thần trong heo. Do vậy, cơ quan thú y không có cơ sở để xử phạt. Đây là lỗ hổng trong quản lý nên khó chặn đứng thực trạng tiêm thuốc ngủ, thuốc an thần cho heo” - ông Thảo nêu quan điểm.

Một vị công tác lâu năm trong ngành NN&PTNT ở TP.HCM (đề nghị giấu tên) cho biết không loại trừ khả năng những người làm việc trong ngành thú y biết được cơ quan chức năng không thể xử lý người tiêm thuốc ngủ, thuốc an thần cho heo vì thiếu quy định như đã nói trên. Do vậy, những người này đã “mách nhỏ” để một số đối tượng yên tâm tiêm thuốc ngủ, thuốc an thần cho heo.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thái khai mỗi ngày thu mua khoảng 300 con heo từ Bến Tre rồi đưa về trại. Sau đó bơm nước và tiêm thuốc an thần cho heo trước khi chuyển vào TP.HCM giết mổ và tiêu thụ. Ông Thái cho rằng bơm nước heo nhằm tăng trọng. Tiêm thuốc an thần để heo ngủ yên, dễ vận chuyển và giúp thịt heo tươi lâu sau khi giết mổ.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện nhiều vụ tổ chức bơm nước và tiêm thuốc ngủ cho heo trước khi vận chuyển tới cơ sở giết mổ. Một thương lái cho biết heo sau khi tiêm thuốc, khoảng 1-2 giờ đồng hồ đầu sẽ bị lờ đờ, nằm hoặc đi loạng choạng. Tuy nhiên, khoảng 3-4 tiếng đồng hồ sau sẽ dần hồi phục. Do đó, nếu các cơ sở giết mổ tiêm thuốc an thần, để khoảng thời gian dài mới đem đi tiêu thụ thì ngay những người trong nghề cũng khó phát hiện.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 24-3, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện ông Trần Quốc Thái (chủ trại heo ở khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát) đã bơm nước và thuốc an thần Prozil Fort cho khoảng 200 con heo. Nhiều con trong đàn heo ngấm thuốc nên ngủ li bì.