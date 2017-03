Cứu sống bệnh nhi 2 tuổi bị viêm tụy cấp nặng

Cháu L. nhập viện trong tình trạng vì nôn, chướng bụng và quấy khóc nhiều. Qua thăm khám lâm sàng và làm xét nghiệm máu, siêu âm bụng, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp thể thông thường. Trẻ được điều trị bằng nhịn ăn đường miệng, hút dịch dạ dày định giờ qua sonde để làm trống dạ dày, nuôi đường tĩnh mạch hoàn toàn, kết hợp dùng thuốc giảm tiết và kháng sinh.

Tuy được điều trị tích cực nhưng các dấu hiệu lâm sàng thuyên giảm chậm, men tụy vẫn tăng cao. Siêu âm kiểm tra sau ba ngày phát hiện nang giả tụy, một biến chứng thường gặp của viêm tụy. Khối nang này có đường kính 22 mm tại đầu tụy và 30 mm ở đuôi tụy.

Hai tuần sau, tuy hình ảnh siêu âm nhu mô tụy và ống tụy đã trở về bình thường nhưng kích thước nang vẫn tăng, men tụy tiếp tục tăng cao và lâm sàng không cải thiện.

TS Phạm Duy Hiền, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội soi BV Nhi Trung ương, cho biết trẻ bị viêm tụy cấp thường cần điều trị nội khoa ổn định rồi mới mổ nối nang ruột sau 6-8 tuần. Tuy nhiên trường hợp cháu L. nếu không can thiệp ngoại khoa kịp thời thì khối nang quá lớn có thể gây biến chứng nguy hiểm như tắc ruột do chèn ép, chảy máu trong nang do vỡ phình mạch trong nang, vỡ nang, bội nhiễm gây áp-xe nang. Các bác sĩ phải mổ cấp cứu bệnh nhi để dẫn lưu nang và làm giảm áp lực đường mật.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhi cải thiện tốt, trẻ ăn uống và đi ngoài bình thường, men tụy không còn cao nữa.

Theo bác sĩ Hiền, nang giả tụy là sự tích tụ dịch xung quanh tuyến tụy. Đây là dịch rò rỉ từ ống tụy bị tổn thương, rất giàu amylase và các enzym khác của tuyến tụy. Nang giả tụy thường xuất hiện sau viêm tụy cấp tính hay mạn tính hoặc sau chấn thương. Gọi là nang giả vì vách nang không có lớp lót biểu mô như ở nang tụy thực thụ.