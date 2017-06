Cứu sống ca song thai xoắn dây rốn hiếm gặp

Ngày 24-6, BS CKII Nguyễn Thụy Thúy Ái, Trưởng tua trực, cùng êkíp phẫu thuật Bệnh viện (BV) Phụ sản Cần Thơ cho biết BV đã chủ động phẫu thuật lấy thai thành công trường hợp song thai xoắn dây rốn hiếm gặp của sản phụ tên LABN, 32 tuổi, ngụ xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng.

Ca phẫu thuật thành công với sự chào đời của hai bé gái xinh xắn có cân nặng lần lượt là 2.400 g và 1.900 g. Hiện tại tình hình sức khỏe của mẹ và hai bé ổn định, bé có phản xạ bú tốt. Gia đình và hai bé đang được thực hiện phương pháp Kangaroo (tiếp xúc da kề da) với cha và mẹ tại khoa Nhi-Sơ sinh BV Phụ sản TP Cần Thơ.

BS CKII Nguyễn Thụy Thúy Ái nhận định: “Đây là một trường hợp thai kỳ nguy cơ cao cho cả mẹ và con do sản phụ bị thiếu máu, mang song thai/con so, một bánh nhau, một buồng ối nên có thể dẫn đến mất tim thai bất cứ lúc nào do xoắn dây rốn. Ngoài ra, mẹ còn có nguy cơ băng huyết sau sanh. Vì vậy, các sản phụ nên đăng ký khám thai và theo dõi thai định kỳ tại BV chuyên khoa để được bác sĩ tư vấn và quản lý thai kỳ cẩn thận. Khi có dấu hiệu bất thường, các sản phụ cần nhập viện sớm để có thể phát hiện các nguy cơ và xử trí kịp thời”.



Chị N. hạnh phúc với hai đứa con song sinh của mình.

Sản phụ LABN chia sẻ: “Gia đình tôi ở Sóc Trăng, trong suốt quá trình mang thai tôi đều đi thăm khám tại BV, được các bác sĩ theo dõi nhưng tình trạng xoắn dây rốn hiếm gặp rất khó phát hiện. Vì đây là con đầu lòng của vợ chồng tôi nên thành công của ca phẫu thuật khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi hai bé được chào đời khỏe mạnh".



Trước đó, BV Phụ sản TP Cần Thơ đã tiếp nhận và cấp cứu thành công rất nhiều trường hợp bệnh lý nặng trong thai kỳ. Trường hợp của sản phụ N. là một trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé nhưng đã được đội ngũ chuyên khoa của BV tiếp nhận và điều trị thành công.