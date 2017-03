'Đọc' bệnh trên đôi bàn chân

Bàn chân lạnh:

Nếu chân bạn luôn luôn lạnh, đó có thể là dấu hiệu của tuyến giáp hoạt động kém, đặc biệt nếu bạn có kèm thêm da tóc khô, thường hay bị mệt mỏi. Hoặc đó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh Raynaud mà lupus, thấp khớp là nguyên nhân cơ bản.

Ngón chân cái sưng tấy

Một ngón chân cái sưng to, đỏ, đau nhức, nóng là dấu hiệu cơ bản của bệnh gút. Gút là một dạng của bệnh viêm khớp, gây ra đau đớn cực kỳ. Gút cũng có thể gây nên các vấn đề về thận như sỏi thận hoặc suy thận nếu không được điều trị.

Chuột rút thường xuyên

Cơ bắp chân co giật có thể là dấu hiệu của sự mất cân bằng điện giải do thiếu magiê hoặc kali hay do bạn có đường huyết thấp, tuần hoàn máu kém.

Tê cứng không rõ nguyên nhân

Trong những trường hợp hiếm hoi, bàn chân tê cứng có thể báo hiệu bệnh đa xơ cứng, tổn thương thần kinh, đau cơ xơ, hay tiểu đường.

Bàn chân sưng tấy

Nhiều người phát hiện chân mình sưng lên sau khi bị thương hoặc hoạt động quá nhiều. Nhưng nếu triệu chứng sưng này không giảm sau vài ngày, đó có thể là dấu hiệu của bệnh suy tim hay bệnh thận.

Móng chân tự cong

Khi các móng chân có vẻ tròn hơn ở phần đầu và cong xuống dưới, đây có thể là dấu hiệu của bệnh phổi hoặc bệnh tim, gan, rối loạn hệ tiêu hóa hoặc bị nhiễm trùng.

Móng chân vàng, bong tróc

Nấm móng chân, hay còn gọi là onchomycosis, thường lành tính. Nhưng nếu không được chữa trị, chứng nhiễm trùng này có thể gây mất thẩm mỹ và gây lây nhiễm vi khuẩn từ móng vào cơ thể.