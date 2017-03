Kiểm tra, xử lý cơ cở chế biến ‘nước mát’

Đồng thời xử lý nghiêm và công khai vụ việc trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Cục An toàn Thực phẩm cũng chỉ đạo Sở Y tế TP tăng cường thông tin, truyền thông và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong chế biến và kinh doanh thực phẩm. Đồng thời tuân thủ các quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phâm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

Chiều cùng ngày, ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi Cục trưởng Chi Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm – Sở Y tế Tp.HCM, cho biết chưa nhận được công văn trên.