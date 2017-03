“Nỗi lo lắng về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) của nhân dân TP.HCM hầu như chưa có điểm dừng. Trách nhiệm này đè nặng trên vai của lãnh đạo UBND từ TP đến phường/xã/thị trấn. Do vậy, những người giữ chức vụ cao tại địa phương phải quan tâm đến bữa cơm an toàn của nhân dân TP.HCM hơn nữa”.

Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu tại hội nghị sơ kết sáu tháng triển khai thí điểm hoạt động thanh tra chuyên ngành ATVSTP của quận/huyện và phường/xã/thị trấn được tổ chức cuối tuần qua.

“Tôi thật sự lo lắng cho sức khỏe của bà con”

“Khi còn là trưởng phòng kinh tế của một quận thuộc TP.HCM và sau đó là trưởng ban quản lý chợ Hòa Bình (quận 5), tôi nhiều lần xuống tận những cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm để nắm bắt tình hình thực tế. Nói thiệt với các anh chị, thấy họ làm tôi chẳng dám ăn. Từ đó, tôi luôn trăn trở về thực trạng ATVSTP và mong muốn phối hợp cùng các sở, ngành, cơ quan chức năng TP.HCM tìm các biện pháp ngăn chặn thực phẩm mất an toàn” - bà Thu nói.

Bà Thu kể lại: “Cải chua thông thường phải sau ba ngày mới ăn được. Vậy mà có cơ sở sản xuất 100 kg cải chua chỉ trong vòng… ba tiếng đồng hồ. Đơn giản là sau khi cho cải vô lu, họ chỉ bỏ thêm một muỗng hóa chất vào. Hóa chất này có tác dụng giúp cải giòn và mau chua. Tận mắt chứng kiến “công nghệ” làm cải chua, từ đó về sau tôi rất lưỡng lự khi phải dùng món này. Tôi cũng thực sự lo lắng cho sức khỏe bà con khi vô tình ăn phải cải chua làm từ hóa chất”.

“Còn chuyện này nữa các anh chị, bình thường một người mỗi ngày lột vỏ vài chục ký tỏi là cao. Thế nhưng khi dùng hóa chất thì có thể lột vỏ được 200 kg tỏi. Họ cho tỏi vô bao tải mỏng rồi phun lên một loại hóa chất. Chất này có tác dụng giúp tỏi cứng lại nhưng lại khiến vỏ tỏi dễ tróc. Kế tiếp, họ giẫm lên bao tỏi và chỉ lát sau toàn bộ tỏi đã sạch vỏ. Tuy nhiên, hóa chất này đã ngấm vô tỏi, ảnh hưởng sức khỏe cho người tiêu dùng” - bà Thu kể tiếp.





Vịt quay không che đậy chở ngoài đường dễ bám bụi bẩn. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Cà phê nhiều bọt thì đừng nên uống”

Đưa mắt nhìn một lượt các đại biểu tham dự hội nghị, bà Thu nói tiếp: “ATVSTP trên địa bàn TP.HCM hiện nay thực sự vẫn còn “nóng”. Vì lợi nhuận, nhiều người cố tình đưa ra thị trường những thực phẩm mất an toàn, gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Đây là điều mà lãnh đạo các địa phương cần phải biết, phải tìm hướng cải thiện”.

“Tôi kể tiếp một câu chuyện liên quan đến ATVSTP để anh chị cùng biết. Cà phê được hàng triệu người sử dụng hằng ngày. Thế nhưng đa phần cà phê có sử dụng hóa chất, nhất là chất tạo bọt. Mà chất tạo bọt chỉ được dùng trong công nghệ sản xuất xà phòng. Do vậy, khi quậy cà phê thấy nhiều bọt thì không nên uống” - bà Thu dẫn chứng tiếp câu chuyện.

Theo bà Thu, thực trạng ATVSTP tại TP.HCM có nhiều điều đáng nói, đáng làm. Do vậy, lãnh đạo UBND quận/huyện và phường/xã/thị trấn thỉnh thoảng nên xuống tận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm để nắm bắt thực tế đang diễn ra, để thấy được bà con hằng ngày vẫn còn sử dụng thực phẩm mất an toàn.

“Trách nhiệm của lãnh đạo địa phương là phải ngăn chặn tình trạng không đảm bảo ATVSTP vẫn còn xuất hiện ngoài thị trường, anh chị à! Chúng ta hãy xem sức khỏe của người tiêu dùng cũng chính là sức khỏe của mỗi chúng ta” - bà Thu nhắn nhủ.