TP.HCM: Hơn 11.800 điểm nguy cơ sốt xuất huyết lẫn Zika

Riêng bệnh do virus Zika, từ đầu năm 2016 đến ngày 7-12, TP.HCM ghi nhận 103 trường hợp tại 20/24 quận, huyện.

Theo ông Bùi Huy Hoàng, Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, muỗi vằn (aedes aegypti) vừa truyền bệnh do virus Zika, vừa truyền bệnh SXH. Nếu một cá thể muỗi vằn vừa mang virus Zika và virus Dengue thì có thể cùng lúc truyền hai loại bệnh nói trên. Các trường hợp nhiễm bệnh do virus Zika hiện nay chủ yếu xảy ra ở phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Đây là khu vực lưu hành phổ biến của muỗi vằn truyền bệnh Zika và SXH. Trong khi đó, miền Bắc là địa bàn lưu hành muỗi vằn truyền bệnh SXH và hằng năm vẫn ghi nhận các trường hợp mắc bệnh này trên địa bàn. Tới thời điểm này, miền Bắc vẫn chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus Zika. Nguyên nhân có thể do quần thể muỗi vằn tại đây chưa lây nhiễm virus Zika.





Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM phun thuốc diệt muỗi trên địa bàn quận Thủ Đức. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cũng theo ông Hoàng, thời tiết hiện đang trở lạnh nên không thuận lợi cho đàn muỗi phát triển. “Mặc dù mật độ muỗi vằn có thể giảm nhưng vẫn tồn tại trong cộng đồng và tiềm ẩn nguy cơ lan truyền virus Zika khi chích người bệnh và có thể truyền sang người lành. Do vậy, nguy cơ lan rộng bệnh Zika từ địa phương này sang địa phương khác rất lớn nếu không phát hiện kịp thời các trường hợp mắc mới và áp dụng những biện pháp phòng, chống muỗi đốt” - ông Hoàng khuyến cáo.

Theo BS Nguyễn Hữu Hưng, TP.HCM theo quy định phải trên 90% hộ dân mở cửa cho nhân viên y tế vào nhà phun thuốc thì hoạt động diệt muỗi mới có hiệu quả. Tuy nhiên, hầu như khó đạt được tỉ lệ nói trên.

BS Hưng cho biết một số địa phương có tỉ lệ hộ dân mở cửa chỉ khoảng 80%. Thậm chí có một số địa phương tỉ lệ hộ dân mở cửa để phun thuốc rất thấp, chỉ khoảng 20%-30%. Nhiều trường hợp hộ dân chưa được thông báo việc tổ chức và ý nghĩa của phun hóa chất diệt muỗi nên đã từ chối hợp tác. “Do SXH và Zika có cùng trung gian truyền bệnh nên hoạt động phòng, chống cả hai bệnh này phải ghép với nhau. Hiện TP.HCM còn 11.830 điểm nguy cơ vẫn đang được giám sát” - BS Hưng nói.