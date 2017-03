Tránh tổn thương thêm khi di chuyển người bị đột quỵ

Hướng dẫn cách sơ cấp cứu ban đầu dành cho người đột quỵ: - Hồi sức tim phổi: Luôn cần thiết nếu người bệnh bị ngưng thở hoặc ngưng tim. - Tư thế người bệnh: Để người bệnh nằm ở tư thế thoải mái nhất nếu họ tỉnh hoặc nằm nghiêng về phía nửa người bị ảnh hưởng (yếu liệt) nếu họ không tỉnh táo hẳn. Lý do nằm nghiêng là để ngừa hít sặc do nôn ói, lý do nghiêng về phía bên liệt là để phía không liệt còn có thể cử động ra hiệu được khi cần. - Cố định các phần cơ thể khi di chuyển, quan trọng nhất là đầu cổ và tứ chi. Về nguyên tắc nếu tình trạng người bệnh không thể loại trừ có chấn thương kèm theo thì xem như là có cho tới khi có bằng chứng ngược lại.