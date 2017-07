Trẻ đã chết cử động trước khi chôn làm BV náo loạn

Sự việc trên xảy ra ở bệnh viện Mahatma Gandhi Memorial (MGM), Ấn Độ, vào ngày 2-7, sau khi bé sơ sinh được cho rằng đã chết lại cử động ngay trước khi được chôn cất. Cha mẹ và họ hàng của bé vội vàng đưa bé trở lại bệnh viện MGM. Tuy nhiên, y bác sĩ ở đây vẫn khẳng định rằng rằng bé đã chết sau khi xem xét kỹ càng một lần nữa.

Cha mẹ và người nhà của em bé đã biểu tình trước bệnh viện. Khi căng thẳng dâng cao, cảnh sát cũng buộc phải tới giám sát bệnh viện. Sau đó, bác sĩ đã phải đến xác nhận và thuyết phục người nhà rằng em bé có thể cho thấy một vài cử động là do hiện tượng co cứng tử thi hoặc do ảnh hưởng của thuốc điều trị trước đó.

Bệnh viện MGM là bệnh viện lớn nhất trong vùng Tenlangana của Ấn Độ. Theo thông tin từ phía cảnh sát, đây là bé gái sinh non ở tháng thứ 8 ở bệnh viện tư tại Hanamkonda vào ngày 30-6. Vì bệnh viện tư không đủ cơ sở vật chất để chăm sóc trẻ sinh non nên bé đã được chuyển tới bệnh viện MGM để được chăm sóc tốt hơn.

Em bé được nhận vào bệnh viện MGM ngày 30-6 và được cho rằng đã tử vong sáng ngày 2-7. Cha mẹ bé đã đưa con về quê để an táng. Trong khi thực hiện những nghi thức cuối cùng trước khi chôn cất, cha mẹ bé nhận thấy bé có một vài cử động, lập tức họ đã đưa con trở lại bệnh viện, hy vọng rằng bé còn sống. Tuy nhiên bác sĩ sau nhiều cuộc kiểm tra vẫn cho rằng bé đã tử vong vào sáng hôm ấy.

Người nhà em bé tức giận cho rằng các bác sĩ đã "tuyên án tử một em bé còn sống”. Nhưng sau khi được giải thích cặn kẽ về hiện tượng co cơ của tử thi, họ đã mang con trở về và chôn cất theo nghi thức bình thường.