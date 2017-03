Vụ 200 công nhân ngộ độc tại Bình Dương: Suất ăn quá rẻ!

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên các công nhân bị ngộ độc. Ảnh: Tiến Tân

Đây là thông tin kết luận sau khi đoàn công tác của Cục An toàn thực phẩm do ông Cao Văn Trung, Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đến thăm hỏi đồng thời giám sát điều tra nguyên nhân gây ra ngộ độc cho gần 200 công nhân sau bữa cơm tối ngày 21-7, tại KCN Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 23-7, đoàn công tác cũng đã kiểm tra cơ sở nấu ăn của Công ty Đông Dương. Qua công tác điều tra và lời khai của các công nhân, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do nhiễm khuẩn.

Các mẫu thức ăn gồm thịt heo xào củ hành, rau sống (dưa leo và giá), sữa chua trong bữa ăn của công nhân đã được đưa đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân ngộ độc.



Qua kiểm tra cơ sở nấu ăn của Công ty Đông Dương ban đầu xác định nguyên nhân là nhiễm khuẩn. Ảnh: Tiến Tân

Được biết, tính đến cuối ngày 21-7, đã có 1.769 suất cơm được Công ty Đông Dương cung cấp cho hơn 800 công nhân của Công ty MERAKI FW (có vốn 100% Đài Loan, chuyên may túi xách xuất khẩu tại KCN Sóng Thần 1, TX. Dĩ An, Bình Dương) trong bữa trưa và tối với các món bún, thịt heo xào hành, rau sống. giá 16.000 đồng suất, chưa tính thuế.

Đến ngày 22-7, gần 200 công nhân của Công ty MERAKI FW được đưa đến Bệnh viện Quân Đoàn 4 cấp cứu trong tình trạng nôn ói, đau bụng, mệt mỏi…

Tại bệnh viện các bác sĩ đã phân chia 156 bệnh nhân ngộ độc theo từng cấp độ, sau đó chuyển về bảy khoa khác nhau để điều trị. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày thì đa số bệnh nhân được xuất viện. Còn sáu bệnh nhân khác trong đó có người đang mang thai được giữ lại theo dõi đến sáng ngày 23-7 thì xuất viện. Còn một bệnh nhân phát hiện bị cao huyết áp nên được giữ lại tiếp tục điều trị.