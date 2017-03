Khu dân cư tán loạn vì cháy kho phế liệu

Ngày 29-4, Ông Lê Mạnh, Chủ tịch UBND phưởng Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế), cho biết rạng sáng cùng ngày tại cơ sở tái chế kim loại Thủy Cường đã xảy ra một đám cháy lớn, thiêu rụi hoàn toàn cơ sở này.



Đám cháy bùng phát dữ dội vào nửa đêm. Ảnh: Lê Minh

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 29-4, người dân nghe tiếng nổ lớn kèm tiếng người kêu cứu, nhiều hộ dân sống xung quanh chạy ra thì ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội nên báo cho lực lượng chức năng.



Sau 3 tiếng đám cháy mới được khống chế

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp cận hiện trường, dùng vòi rồng dập lửa. Tuy nhiên, do đường vào nhà kho chật hẹp, phế liệu cản hết lối đi nên lực lượng chữa cháy phải huy động cả xe ủi đến dọn đường để tiếp cận đám cháy. Hơn 3 tiếng sau đám cháy mới được khống chế. May mắn không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ước tính ban đầu vụ cháy gây thiệt hại hơn 20 triệu đồng.



Xe ủi được huy động đến hiện trường. Ảnh: Lê Minh

VIẾT LONG